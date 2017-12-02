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День за днём с «Арктик-ТВ»02.12.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Начало декабря отметилось несколькими праздничными датами

Всем привет! Вы смотрите на «Арктик-ТВ» программу «Хорошие новости». На этой неделе в разных уголках нашей планеты отмечали Международный день инвалидов. Сила воли особенных людей заслуживает особого восхищения.

Например, у Малека Мохаммада, жителя Афганистана, нет ног, но он уже девять лет он профессионально занимается плаванием и мечтает приять участие  в Паралимпийских играх в Токио в 2020 году.

А один кыргыз уже много лет прикован к постели, но до сих пор обеспечивает свою семью. Он продает через Интернет изделия из кожи, которые делает сам. В Москве открыли особенную фотовыставку. На ней все фотоснимки сделаны юными фотографами во время экспедиций на Кавказ и Байкал.

В Тайване один из местных жителей научился делать инвалидные коляски для наших четвероногих друзей – кошек и собак. Такая инициатива помогает приютам для животных сократить расходы, ведь заводские приспособления  стоят намного дороже.

Кстати, на этой неделе отмечали и Всемирный день домашних животных. Среди братьев наших меньших тоже есть настоящие герои! Пожарная бригада коз спасает испанские леса от огня. Животные ежедневно «патрулируют» проблемные территории и съедают всё, что подпитывает огонь.

В Мексике собака-спасатель Фрида стала звездой Интернета. Сейчас она трудится на месте обрушения зданий. В её послужном списке много мест, где она  помогла спасти людям жизнь.

А сенбернар из Южной Дакоты стал рекордсменом. Он вошёл в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель самого длинного языка среди собак мира.

В Баварии ярко отметили праздник Альматриб - время отгона скота с летних пастбищ. Коров искусно украсили и торжественно провели по городу в зимние стойла.

1 декабря отмечают Всемирный день борьбы со СПИДом. Сейчас надежды на победу над недугом велики как никогда. В ЮАР началось тестирование новой вакцины.

Ещё один праздник этой недели - Международный день борьбы за отмену рабства. В Бельгии состоялся большой концерт, посвященный  этой дате.  Музыканты из Европы, Африки и Южной Америки приняли в нем участие.

Также на этой неделе во всем мире отмечали День компьютерной графики. По этому случаю голливудская кинокомпания Уорнер Бразерс решила рассказать и показать весь путь фильма от студии к большому экрану. 

Комментарии

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Последние комментарии

Алексей
02.12.17 11:47
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Иван
02.12.17 10:44
Как Вы ловко навешиваете разного рода ярлыки, однако. Я не сужу Макарову. Нигде в моих комментариях этого нет. Перечитайте. Осудил ее суд. Все вопросы к нему.
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Zviygincew
02.12.17 10:39
Был несравненно рад заочному знакомству с "судьёй". Надеюсь, что редакция ответит Вам на прямой вопрос, хотя я убеждён, что дело здесь не в журналистах.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Дело Макаровой: точка ещё не поставлена»
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