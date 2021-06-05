ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Нам предлагают купить самоочищающееся покрытие для тканей и волшебную палочку

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

Евросоюз утвердил мучных червей в качестве продукта питания. Насекомых уже можно попробовать в некоторых ресторанах блока, включая один парижский.

Ассоциации традиционных ремёсел Великобритании добавила в красный список изготовление спорранов и ткачество из конского волоса. Это означает, что умельцев остаётся всё меньше, а учеников у них не прибавляется.

Учёные в Санкт-Петербурге создали самоочищающееся покрытие для тканей. С обработанного материала под воздействием ультрафиолета или воды сходит любая грязь, а также уничтожаются бактерии и микроорганизмы.

Жители одного из городов Коста-Рики придумали способ, как справиться с экономическим кризисом, вызванным пандемией. 30 семей трудятся на общественном огороде, выращивая экологически чистую продукцию.

Кубинцы, уставшие от карантинных ограничений, разводят голубей. Это помогает им забыть об изоляции и справиться со стрессом.

В столице Уганды ежедневно вырабатывают около тысячи тонн мусора, но то, что для большинства – отходы, для местной предпринимательницы – ценная бизнес-возможность.

Два коневода из Оймякона продолжают поход на якутских лошадях. Мужчины хотят за год добраться до Москвы, а потом побывать в Петербурге.

Индонезийский стартап помогает сократить объём пластиковых отходов. Он восполняет нехватку товаров первой необходимости – от растительного масла до жидкого мыла – с доставкой на дом и в вашу тару.

Придорожные рестораны примерно на полпути между Пертом и Сиднеем – не то место, где ожидаешь попробовать такие индийские блюда, как виндалу и корма. Но именно там индийские иммигранты решили внести в сельскую местность Австралии нотку Индии.

В Нью-Йорке открывается фирменный магазин, который посвящён Гарри Поттеру, а также фильму «Фантастические твари и где они обитают». Там можно будет приобрести самую разнообразную продукцию из мира магии, включая волшебную палочку.