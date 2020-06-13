ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наперекор пандемии – танцуем зумбе, помогаем нуждающимся, отправляемся в море на яхте

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

В Таиланде в условиях пандемии особенно пригодилась помощь волонтёров медицинской программы, которую основали в 70-х годах прошлого столетия. Этот сюжет – про одного из таких волонтёров, 77-летнюю бабушку по имени Сурин.

Врачам в Кении организовали танцевальные тренировки по зумбе. Зажигательные ритмы помогают снять эмоциональное и физическое напряжение.

Из-за пандемии небольшие компании по созданию дизайнерской одежды находятся на грани закрытия. Некоторые из них пока остановили разработки новых коллекций. Впрочем, отдельные дизайнеры, например, с юга Австралии, применяют креативные подходы, чтобы остаться на плаву.

Два ресторана Боготы, которые до пандемии обслуживали состоятельных клиентов, теперь помогают нуждающимся. Они готовят еду для постояльцев общежития, оставшихся без работы и денег во время карантина.

Компании по прокату яхт в Хорватии пытаются убедить туристов, что настало самое время отправляться в морские путешествия. Подобный вид отдыха у побережья страны приносит туристической индустрии немалый доход.

Археологи впервые составили карту римского города, скрытого под землёй. Для этого они использовали усовершенствованный георадар. Исследование проводили британские и бельгийские учёные.

Аргентинские палеонтологи открыли новый вид некрупных плотоядных динозавров. Их останки нашли в провинции Рио-Негро.

Парижский зоопарк вновь открыл свои двери для гостей. За время карантина в его стенах родились десятки новых питомцев.

Жителям трущоб Каракаса помогают справиться со скукой во время карантина. У многих нет ни телевизоров, ни смартфонов. Поэтому для них показывают фильмы прямо на крышах.

В Израиле после карантина, который продолжался почти всю весну, постепенно начинается сезон свадеб. Однако многие пары по-прежнему собираются отменить или отложить церемонию, поскольку с 14 июня вступают в силу новые правила для свадеб: обязательное измерение температуры, социальное дистанцирование и ношение масок.