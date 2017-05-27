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День за днём с «Арктик-ТВ»27.05.17 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Народы мира хранят и обогащают самое лучшее, что накопило человечество

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». И сегодня мы расскажем о традициях разных народов мира.

В Токио ежегодно проходит зрелищное шествие в честь древнего фестиваля Санно. Иран продолжает открываться западному миру. В страну приезжает всё больше туристов, чтобы посмотреть на прекрасные иранские дворцы. Среди них есть дворец, внесённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ни мировой экономический кризис, ни конкуренция не пошатнули бизнес  производителей музыкальных инструментов в Германии. О высоком качестве их работ известно во многих странах мира.

В лесу на севере Франции строят замок. Но здесь не услышать жужжания электроинструментов. Строительство ведётся полностью вручную. Так же, как это делали в средние века. Материалы тоже исключительно те, которые использовали в далеком XIII столетии. Благо, эта местность богата камнем, глиной, водой, песком и древесиной.

В Камбодже пытаются сохранить танец Апсара. Раньше его можно было увидеть только в королевском дворце. Сегодня - почти в любом концертном зале и ресторане страны. При этом, большинство трупп делают это ради заработка, поэтому чистота танца постепенно теряется.

Японцы будут знакомить бразильцев со своей культурой. В Бразилии открывается Японский дом - площадка для культурного обмена Страны восходящего солнца и Запада. Ещё два таких планируют открыть в Лондоне и Лос-Анджелесе.

В Бельгии представили первые результаты реставрации знаменитого Гентского алтаря. Учёным пришлось снимать верхний слой картин, который был наложен на шедевр в XVIII веке в ходе предыдущей реставрации.

Эксперты используют спутниковые снимки, чтобы следить за состоянием одной из самых впечатляющих императорских резиденций времён Римской империи. Вилла, внесённая в список ЮНЕСКО, находится близ Рима и включает бассейны, ванны, статуи и сады.

В Лувре недавно состоялась конференция. Её целью был сбор средств на программы по защите культурного наследия в зонах конфликтов. 

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