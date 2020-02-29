ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир - на берегу Амура живут потомки русалок, а в Польше шьют сумки для кенгурят

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Пиджаки, сделанные из океанического пластика, обувь из переработанных материалов и футболки из кофейной гущи. Ярмарка экологичной моды «Neonyt» открыла свои двери на полях Недели моды в Берлине.

В ЮАР делают экокирпичи из пластиковых бутылок, заполненных мусором. Это помогает временно решить проблему переработки отходов, которых в стране очень много.

В Италии появился первый горнолыжный курорт, который полностью отказался от пластика. Там на альтернативные и более экологичные материалы заменили всё, включая трубочки для напитков и билеты на подъёмник. В Кейптауне недавно открылся капсульный отель. Таких в Африке пока немного. Гостиница с крошечными номерами уже пользуется спросом.

Рыбацкая деревня Тагазут в Марокко в последние десятилетия превратилась в популярнейшее место для сёрфинга. Его ценят и профессионалы, и любители, поскольку каждый находит там подходящие условия.

Небольшое этническое меньшинство на берегу Амура тесно связано с водой. Согласно местной легенде, нанайцы или хэчжэ – это потомки русалок. Однако сегодня их знаковое ремесло, изготовление одежды из кожи рыбы, приходит в упадок.

В Саудовской Аравии растут продажи музыкальных инструментов. Благодаря социальным переменам саудовцы теперь могут открыто интересоваться искусством. Раньше в мусульманской стране это осуждалось.

Швейная мастерская в Польше временно работает на добровольной основе. Портнихи шьют сумки для кенгурят, осиротевших из-за пожаров в Австралии. А вдохновитель волонтёрского проекта – восьмилетний мальчик, которого тронула судьба животных.

Венецианский остров Бурано известен своими яркими домами, кружевами ручной работы и традиционным печеньем. Но население там сокращается, и местные жители изо всех сил стараются сохранять традиционные ремёсла, чтобы поддержать экономику острова.

Павловопосадский платок – яркий символ России. В 2020 году мануфактуре исполняется 225 лет. Как мастерицам удалось сохранить древние традиции и при этом сочетать с современной модой, узнавали журналисты.