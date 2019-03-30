ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от «лежачего» светофора до виртуозного жонглирования футбольным мячомВ 46-ом Мурманском лыжном марафоне примут участие представители 14 стран мира
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.19 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от «лежачего» светофора до виртуозного жонглирования футбольным мячом

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Елена Щетинникова.

В Тель-Авиве на оживлённом перекрёстке появился «лежачий» светофор для пешеходов. Его задача – привлекать внимание тех, кто не отрывает глаз от смартфонов даже во время ходьбы.

Исследователи в Италии создали нового робота, который подражает движениям усиков вьющихся растений. Учёные надеются, что в будущем их разработку можно будет использовать в ортопедических носимых устройствах. Флоренция похожа на архитектурный музей под открытым небом. Но надписи вандалов портят вид исторических памятников. Вернуть им былую красоту помогает лазерный прибор, созданный тосканской компанией.

В Нигерии молодая бизнесвумен придумала новый дизайн кресел. Мебель в современном стиле обивают традиционной тканью.

В Северной Австралии преемника себе ищет мастер, без которого в регионе не останется больше никого, кто умеет реставрировать металлические изделия. На счету у 78-летнего ремесленника сотни восстановленных кубков, трофеев и статуй.

В Нью-Йорке находится магазин, где можно найти почти любую пуговицу. Среди тысяч экземпляров есть и эксклюзивные, и старинные - стоимостью тысячи долларов.

Талантливая украинка Дарья Алёшкина уже 10 лет совершенствует своё мастерство вырезания тонких ажурных узоров из бумаги - вырезок. Это рукоделие зародилось на Востоке и только в XVIII-XIX веках пришло на Украину.

Ещё один талантливый украинец, полуторагодовалый Лев Ткаченко, установил новый национальный рекорд. Мальчик стал самым маленьким ребёнком, который умеет кататься на коньках.

Индийский вундеркинд мечтает сыграть на рояле «Лунную сонату» Бетховена на спутнике Земли. Недавно он победил на американском шоу талантов «The World's Best».

Молодая танзанийка научилась виртуозно жонглировать футбольным мячом. Видеоролик с её выступлением стал вирусным в Интернете. Умение девушки похвалил даже Дональд Трамп.

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