ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от наскальных рисунков до лифта с педалями

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмирий Ероха.

Одна бельгийская фирма придумала, как подвигнуть сотрудников вкладывать ещё больше сил в работу и не чувствовать подавленность и депрессию. Она решила предоставлять им бесконечное количество оплачиваемых отпусков.

Гонконгский интернет-магазин решил помочь активистам, которых арестовали в ходе недавних антиправительственных протестов. Он ищет и собирает посылки, которые потом люди передают своим заключённым родственникам.

Небольшой мексиканский городок начал обучать местных детей обращению с оружием и боевым приёмам. Так родители пытаются защитить подрастающее поколение от наркокартелей и вооружённых преступных группировок.

Коллекция рисунков, вырезанных на камнях, позволяет историкам изучить жизнь древних племенных народов. Местечко близ города Чолпон-Ата в Кыргызстане стало своеобразным музеем под открытым небом, куда приезжает много туристов.

В Великобритании впервые за шесть веков ожидают рождения птенцов у аистов в дикой природе. Натуралисты нашли яйца, по меньшей мере, в двух гнёздах в поместье Кнепп на юге Англии.

Во Франции собак-ищеек хотят использовать для поисков людей, заражённых коронавирусом. Как предполагается, в поту заболевших есть определённый запах, который отличает их от здоровых людей.

В Бангкоке торговый центр оборудовал лифт педалями. Это избавило покупателей от необходимости прикасаться к кнопкам руками.

А один латышский изобретатель придумал, как комфортнее путешествовать. Он сделал необычный электрический транспорт, объединив велосипед, лодку и дом.

Пандемия коронавируса заставила детей по всему миру оставаться дома и вести обучение в режиме онлайн. Но не всем доступны компьютеры и интернет. Так, один кенийский школьник вынужден практиковать элементы балета прямо на улице на фоне трущоб.

Актриса и комик Джоанна Файерстоун во время карантина проводит онлайн-занятия для пожилых ньюйоркцев. Она учит их профессионально шутить. Уроки помогают и преподавателю, и студентам легче пережить самоизоляцию.