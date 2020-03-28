ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от растительного мяса до жизни вдали от цивилизации

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Барселонский исследователь придумал, как создавать растительное «мясо» правдоподобным не только по вкусу, но и по текстуре. Он печатает все волокна на 3D-принтере.

Подземелье под Брюсселем таит множество тайн и историй. Когда-то в нём исполняли электронную музыку. А теперь выращивают грибы и зелень для местных ресторанов.

В Риме 90-летний шеф-повар почти каждый день готовит еду для местных бездомных и малоимущих жителей. В этом ему помогают сотни волонтёров.

В Аммане есть необычный бариста. Это беженец из Йемена, который завлекает в кафе посетителей, исполняя на улице традиционные танцы своей страны.

В кенийской столице школьников кормят горячими обедами, и почти половину их стоимости оплачивает неправительственная организация. Так детей хотят удержать на уроках, поскольку многие уходят с них, чтобы найти еду.

Французская пара живёт вдали от цивилизации, но с солнечными панелями, стиральной машиной и автомобилем. Она возглавляет движение, которое помогает людям обходить законы и строить дома посреди полей и лесов.

Учёные из Мельбурна разработали систему озеленения крыш со сбором дождевой воды, которая поможет Австралии пережить будущие засухи. Согласно подсчётам, каждый год в городах континента по стокам в канализацию утекает до трёх миллиардов кубометров осадков.

Фермеры в кенийской провинции Ньянза решили извлечь пользу из нашествия водяного гиацинта на озере Виктория. Они создают из этого растения удобрение.

В Индии празднуют сбор урожая. В северной части страны его называют «Лохри», а в южной – «Понгал».

В Праге на крыше торгового центра поселились десять тысяч медуз. Их разместили в 38 круглых аквариумах.