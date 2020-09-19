ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир – от роботов-официантов - до выставки гальюнных фигур и домашних муравьиных ферм

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дмитрий Ероха.

В Индии достроили и открывают самый длинный в мире высокогорный автомобильный тоннель. На его сооружение ушло 10 лет. Благодаря ему северная долина Ладакх в зимние месяцы больше не будет отрезанной от внешнего мира.

В Нью-Йорке открыли новый небоскрёб, который расположился у Центрального вокзала. Для города это 427-метровое здание имеет большое значение, поскольку оно должно помочь Среднему Манхэттену остаться офисным кварталом.

В Южной Корее процветает услуга уборки помещений после обанкротившихся предприятий. Из-за коронавируса многие мелкие и средние бизнесы потерпели крах и покинули свои офисы.

В Южной Корее ослабляют правила социального дистанцирования. При этом ограничения сохраняются. Чтобы свести к минимуму контакты между работниками ресторанов и кафе и посетителями, в ряде заведений появились роботы-официанты и повара.

Фермеры из Южной Австралии, чьи каналы сбыта сильно ограничил COVID-19, придумали новые способы применения своего необычного продукта – китайского финика унаби, который также называют плодом жизни.

Группа австралиек на острове Тасмания обучается работе с деревом на специальных курсах. Некоторые говорят, что это дарит им уверенность в себе и новых друзей, а кто-то рад, что сможет отремонтировать дома сломанные вещи.

Частный музей старинных вывесок открылся в Аммане, столице Иордании. Так искусные работы каллиграфов старой школы пытаются спасти от забвения.

В британском Плимуте открылась выставка носовых фигур старинных кораблей. Такие фигуры также называют гальюнными. Когда-то они были непременным атрибутом военных судов.

В Саудовской Аравии находится самая большая в мире клиника для лечения верблюдов. В неё вложили миллионы долларов, поскольку эти животные очень важны для страны.

Муравьи - домашние любимцы. Такое бывает! Магазин муравьиных ферм процветает в Сингапуре.