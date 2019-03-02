ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир, или 80-летняя продавщица создаёт стереосистемы для автомобилей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Ледолазание уже полюбили многие европейские альпинисты. Этот экстремальный вид спорта начинает увлекать и американцев. Некоторые из них регулярно тренируются в национальном парке в Колорадо.

В одном из регионов Австралии, который называется Северная территория, на велосипедах ездят больше, чем где-либо по стране. Местные жительницы объединились в группу, чтобы показать, что ни жаркое лето, ни холодная зима не мешают садиться за руль велосипеда.

В крупнейшем городе Мьянмы до сих пор печатают документы на стареньких машинках. Услуги оказывают прямо на улице. Правда, из-за быстрой компьютеризации данный бизнес идёт на спад. Но машинистки готовы работать, пока есть клиенты.

Современные технологии уже давно прижились на многих производствах. Но египетские фабрики, несмотря на трудоёмкость процесса, по-прежнему делают тростниковую мелиссу по старинке, а вот как, давайте узнаем.

Гастрономический рай можно найти не только в мегаполисах. Лучшим рестораном мира признано заведение в маленьком южноафриканском городке.

В пригороде Парижа в небольшой швейной мастерской воплотили свои мечты в жизнь четверо работников африканского происхождения. Благодаря сотрудничеству с модным французским брендом они создали собственные авторские наряды.

Продавщица на одном из рынков в кенийской столице стала местной легендой. Её знают не только потому, что она создаёт стереосистемы для автомобилей, но также и потому, что ей 80 лет.

Впервые за сотни лет посетители капеллы Медичи во Флоренции могут увидеть скульптуры в том свете, который задумывал сам Микеланджело. Некоторые из творений мастера постоянно находились в тени. Однако для них разработали специальную систему освещения.

Как снять напряжение и избавиться от волнения? Древнее искусство пришло на помощь иорданцам, которые страдают от повседневных стрессов. Чтобы вернуться в гармоничное состояние, они раскрашивают мандалы – схематичные изображения Вселенной.

Витражи, украшающие окна старинных зданий Гаваны, вызывают всё больший интерес у туристов. Кубинские художники проводят экскурсии, а также реставрируют эти исторические произведения искусства.