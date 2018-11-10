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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.18 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш пёстрый мир, или Кто отмечает 118-летие и 96-летняя школьница

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Елена Подъяпольская. Двое боливийцев, возможно, заслуживают титула самых старых из ныне живущих людей. Это дедушка из Сукре и бабушка из города Сакаба. Оба уже отметили 118-й день рождения.

Швейцарские учёные разработали новый метод, который помогает начать двигаться людям с параличом ног. Пока они проводят экспериментальное лечение пациентов, но хотят, чтобы в будущем эту методику смогли применять и в обычных больницах.

В нижегородской глубинке до сих пор не утеряны знания травников. Как и много веков назад местные жители собирают лекарственные растения, чтобы лечить свои недуги.

В Индии снова популярны традиционные масляные лампы, которые делают из глины. Раньше их вытесняли яркие светодиодные фонарики. Ситуация начала меняться благодаря призывам в социальных сетях поддержать местных производителей.

В Великобритании впервые выпустили пуанты коричневого цвета. Темнокожим танцовщицам больше не придётся перекрашивать розовую балетную обувь.

Певица Шакира объявила о строительстве двух начальных школ в родной Колумбии. Ранее её благотворительная организация уже построила в стране четыре школы.

В Индии 96-летняя бабушка учится в 4-м классе и лучше всех сдала экзамены штата на грамотность в рамках программы обучения для взрослых неграмотных людей. У великовозрастной школьницы большие планы на будущее.

В центре Сеула проходит ежегодное мероприятие по приготовлению кимчхи – национального корейского блюда. Как и в прошлые годы квашенные овощи раздают бедным.

Десятки классических автомобилей выехали на ралли в Гаване. Такой парад машин кубинцы проводят ежегодно, чтобы порадовать любителей стиля ретро.

На Тайване прошла красочная церемония сжигания гигантской деревянной лодки. Так местные жители десятки лет отгоняют злых духов и болезни.

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