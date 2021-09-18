ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш полярный мир - первый в истории гражданский экипаж в космосе и действующий кинотеатр с 82-летней историей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Данил Клепиков.

Американская компания «SpaceX» отправила на орбиту первый в истории только гражданский экипаж. В частный трёхдневный полёт отправились четыре человека, которые до этого не были связаны с космическими путешествиями.

В Великобритании начали тестировать новый тест для выявления онкологии. Он поможет определять рак на ранних стадиях, что увеличит шансы пациентов на выживание.

Учёные начали гонку со временем, чтобы собрать ледяные керны. Это пробы цилиндрической формы, которые вырезают из ледников. По ним можно проследить, как климат менялся в течение сотен тысяч лет. Однако времени всё меньше, поскольку ледники тают.

Как работает один из последних кинотеатров, где «крутят плёнку»? На юге Индии действует старинное заведение с 82-летней историей.

Экзотика на грядке. Голландские арбузы, дюжина сортов винограда, ананас – всё это фермер из Ярославской области выращивает на своих 20-ти сотках.

Алтайский мёд – визитная карточка России. На экологически чистых горных лугах пчеловоды собирают уникальный продукт, полный витаминов и минералов.

Индийский учитель начальной школы придумал, как обойти правила, чтобы возобновить уроки. Он проводит занятия просто на дороге. От детей нет отбоя.

Доступная музыка. В Бразилии придумали, как делать бюджетные скрипки из ПВХ-труб.

В Киеве появился большой синий кит из пластика. Он показывает состояние окружающей среды.

В национальном парке Масаи-Мара в Кении обновление. Благодаря современным бесшумным автомобилям сафари должны стать зрелищнее. Подобраться ближе и не испугать зверей. Теперь это возможно на экоавто.

На немецкий остров Вангероге неожиданно заплыл морж. В последний раз такого гостя здесь видели в 1998 году.