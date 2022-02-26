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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.02.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш противоречивый мир - на деревянной тележке в школу и робот, который умеет готовить фондю

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

На Филиппинах учителя-волонтёры открыли передвижную школу для детей из бедных семей. Преподаватели приезжают к ученикам на деревянной тележке, которую можно катить по рельсам.

В Великобритании создали робота, который способен перемещаться сквозь горы зерна и находить очаги скопления насекомых или плесени. Такое устройство не только экономит силы фермерам, но и даже может спасти их жизни.

Швейцарские инженеры разработали робота, который умеет готовить фондю. Но их цель не в том, чтобы отнять у человека право стоять у плиты.

Первое в мире. В Австралии на одной из ферм есть поле подсолнухов, которое высадил дрон. Цветы уже выросли и теперь привлекают туристов со всего континента.

В век высоких технологий конная полиция остаётся мощным инструментом борьбы с преступностью. Так, в австралийском штате Квинсленд подразделение полицейских на лошадях существует уже более 150 лет.

Изготовление скрипок и виолончелей требует высокой квалификации и много времени. Ремесленники до сих пор изготавливают струнные инструменты вручную. В Албании традицию поддерживает молодое поколение.

На подготовку могут уйти месяцы, а на ткачество – годы. Но бархат, произведённый в мастерской в Венеции на старинных деревянных станках, пользуется спросом в Белом доме, Кремле, у звёзд и пап римских уже много лет.

Индиец собрал более 2000 редких монет. В их числе – древние, старинные и современные.

На аукцион в Нью-Йорке выставили метеориты. Это и самый большой кусок Марса из ныне известных, и собачья конура, которую пробил другой обломок из космоса.

На Байкале прошёл фестиваль ледовых скульптур. В этом году темой конкурса стала культура народов Сибири.

Карнавал в Виареджо снова увидят десятки тысяч зрителей. Мероприятие известно парадом гигантских фигур. Мастера начинают делать их за год до карнавала.

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