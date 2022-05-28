ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш удивительный мир - от гонок «сумасшедших авто» в Перу до «майского снега» в Альпах Швейцарии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Екатерина Дементьева.

Ежегодно в мире выбрасывают почти миллиард тонн продуктов питания. Но технические гении в Испании нашли способ превращать даже несъедобные пищевые отходы во что-то полезное с помощью 3D-принтера.

В австралийском городе Перт провели революционную операцию, вживив новый слуховой имплантат прямо в мозг пациентки. Она потеряла слух из-за опухолей, но теперь снова вернулась к нормальной жизни.

В австралийском штате Виктория детей аборигенов стали учить на полицейских. Однако заинтересовать их непросто. У коренных жителей издавна напряжённые отношения с людьми в форме.

В Будапеште открылась радиостанция, которая освещает жизнь общины венгерских цыган. Ведущие рассказывают об их культуре и традициях.

Радиолюбитель и бывший оператор военно-морского радара Робин Хсу целыми днями наблюдает за тайваньским воздушным пространством. Его задача – предупредить вторжение со стороны Китая. Все записи воздушного движения он публикует в открытом доступе в Интернете.

Склоны Швейцарских Альп рядом с Женевским озером покрылись белым ковром. Там зацвели дикие нарциссы. Местные жители называют это явление «майским снегом».

В Камбодже выпустили в дикую природу более 500 детёнышей редких черепах вида кантора. Это мягкотелые рептилии с редуцированным панцирем.

Собаки породы корги прославились во многом благодаря Елизавете II. А по мере приближения платинового юбилея королевы им стали уделять ещё больше внимания. Так и пёс по кличке Марсель неожиданно для своих хозяев стал звездой Интернета.

Шутливые гонки «сумасшедших авто» прошли в столице Перу. Участвовали машины с самым невероятным дизайном.

В Нью-Йорке проходит выставка самого известного чернокожего дизайнера в мире высокой моды. Показывают кроссовки, которые Вёрджил Абло разработал в сотрудничестве с «Nike».

Пока британцы празднуют платиновый юбилей королевы Елизаветы II на троне, в Лондоне открылась выставка, посвящённая юбилейным товарам. На ней представлены экспонаты, которые последние 200 лет выпускали в честь памятных королевских дат.