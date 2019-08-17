ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Наш удивительный мир - почта на высоте 4440 метров и 84-летняя модель из Варшавы

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В Индии работает почтовое отделение, которое расположено чуть ли не в ледниках. Оно - самое высокое в мире, построено на высоте 4440 метров над уровнем моря. Такое местоположение сделало его привлекательным для туристов, которые приезжают сюда каждое лето.

В секретной службе США есть маленький, но важный отдел. Это международная библиотека чернил, которая помогает агентам бороться с преступностью и защищать страну.

Пакистанские мигранты привносят разнообразие в жизнь греческой столицы. Вот уже много лет они раз в неделю выходят на улицу поиграть в крикет. Матч длится до позднего вечера.

Общественная организация в Южной Австралии собирает вместе людей с ампутированными конечностями. Они делятся друг с другом опытом о том, как адаптироваться к непривычному состоянию.

В одной из школ штата Миннесота обучение ведут на английском, а также на двух языках коренных народов. Так пытаются сохранить культуру индейцев и яснее показать детям их корни.

В австралийском городе Шербур почти 50-процентный уровень безработицы. Но теперь ситуация улучшается. Там открылся мусороперерабатывающий завод, который создал рабочие места для аборигенов.

84-летняя жительница Варшавы начала карьеру модели всего четыре года назад. Сегодня известные бренды приглашают её на фотосессии и показы коллекций на подиумах. Хелена Норович своим примером хочет вдохновить и других женщин в почтенном возрасте оставаться активными.

Крупнейшая в мире ферма по выращиванию насекомых открылась в Нидерландах. Церемонию посетил король страны.

Вертикальные фермы по выращиванию зелени в США выходят на новый уровень. Из исследовательских центров они превращаются в крупных поставщиков сельхозпродукции.

Хорваты привлекают туристов в национальный парк Плитвицкие озёра, предлагая экстремальное развлечение – скоростной спуск по зиплайну.

Археологический комплекс Самбор-Прей-Кук прячется в камбоджийских джунглях. Но учёные всё равно проникают в тайны истории. С помощью лидаров (технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем. – Авт.) они обнаружили древние храмы, дороги и руины.

Художественный музей в Амстердаме начал реставрировать картину Рембрандта «Ночной дозор». За работой специалистов смогут понаблюдать гости музея, также идёт постоянная онлайн-трансляция.