ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Необычные идеи и необычный отдых

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Ученики одной из школ Южной Кореи создали для своего учителя роботизированную руку, применив для этого «кирпичики» конструктора «Лего».

Во Франции разработали катер на солнечных батареях. Возобновляемая энергия делает его абсолютно автономным. Такой водный транспорт уже появился на Лазурном берегу.

В порту нидерландского города Роттердам появилась плавучая ферма для коров. Она не только не занимает сушу, но и сама обеспечивает себя водой и электричеством.

В австралийском регионе Северная территория каждый год кто-нибудь теряется в лесах. Ученики начальной школы создали компьютерное приложение для туристов. Его цель – помочь выжить в экстремальных условиях.

Бразильский атлантический лес ещё несколько столетий назад простирался на миллион квадратных километров. Сегодня же от него осталось только около 7% площади. Группа активистов решила возродить зелёные насаждения и восстановить популяции животных.

В Лондоне открылся отель для растений, менеджеры которого утверждают, что он первый в своём роде в мире. Отель бесплатный и дарит владельцам цветов в горшках спокойный отдых.

Высыхание Аральского моря – одно из самых больших в мире экологических бедствий. Однако теперь безлюдная пустыня, которая появилась на месте водоёма, привлекает к себе всё больше туристов.

В Акабском заливе в Иордании появился новый объект для дайвинга. Но морское дно опустился пассажирский самолёт, который списали несколько лет назад.

Кто-то любит проводить отпуск у моря, загорая на пляже. А кому-то не чужды и экстремальные развлечения. Для любителей пощекотать нервы в Италии предлагают рафтинг под искусственным водопадом Марморе. Его создали древние римляне.

В испанской пещере предлагают ощутить жизнь на Марсе. Для этого в ней построили подобие человеческой колонии на Красной планете.

Тем временем, египтяне открыли для себя новый вид развлечения. Они катаются по Нилу на велосипеде, который оснащён надувными подушками и винтом. Владелица пункта проката позаимствовала идею у итальянцев.