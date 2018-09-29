ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Необычные праздники последней недели сентября

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

В последнее воскресенье сентября отмечается Международный день глухих. Люди с этим недугом постоянно сталкиваются с трудностями в общении, поэтому сотрудники одного из сиднейских кафе освоили язык жестов. Так они могут лучше обслуживать клиентов с глухотой.

Каждая новость об адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья радует. А в Великобритании разработали технологию, которая позволяет людям с потерей слуха комфортнее чувствовать себя в театре. Теперь им не нужно читать по губам. С помощью специальных очков они могут видеть субтитры.

Японец осуществил свою детскую мечту и, несмотря на глухоту, стал водителем автобуса. Сейчас он хочет помогать и другим людям с проблемами слуха сесть за руль пассажирского транспорта и быть полезными для города.

А ещё на этой неделе во всем мире отмечали День сердца. Сердечно-сосудистые заболевания ежегодно уносят более 17 миллионов человеческих жизней. Одна датская исследовательница работает над созданием мороженого, которое не будет повышать риск возникновения заболеваний сердца. Для этого она ищет замену насыщенным жирным кислотам.

Известно, что велосипедные прогулки - это прекрасный вид физической нагрузки. Их безусловный плюс в том, что они уменьшают риск возникновения опасных заболеваний и продлевают жизнь. Это выяснили британские учёные, которые 5 лет наблюдали за велосипедистами.

Всемирный день моря посвящён проблемам экологической безопасности морских перевозок и сохранению биоресурсов. Раньше он отмечался 17 марта, но затем праздник перенесли на последнюю неделю сентября. Израиль спасает Мёртвое море. В планах установить новые стандарты для компаний, которые используют водные ресурсы для косметической и других видов деятельности.

Наверняка каждый любит отдыхать на море и любоваться его красотой, но заботятся о природе, увы, не все. Безответственные отдыхающие бросают мусор прямо в воду. Но два болгарских виндсёрфера пытаются избавить Чёрное море от пластика. Для этого они проводят заплыв вдоль побережья, чтобы больше людей узнали о проблеме. Согласно исследованиям, каждый день в море попадает около трёх тонн пластикового мусора.

Израильская художница показывает искусство самой природы. Она опускает в Мёртвое море разные предметы, а они обрастают необыкновенными искрящимися соляными кристаллами.

А ещё на этой неделе отмечали Всемирный день туризма. Британский журнал «Икономист» представил ежегодный рейтинг самых привлекательных для жизни городов мира. Мельбун сместился на второе место, а кто теперь на первом, расскажем в нашем сюжете.

Небольшой исландский город пользуется всё большей популярностью среди туристов. Раньше за сезон туда прибывало 12 круизных судов.

Самый яркий праздник этой недели – День комиксов! Над улицами Брюсселя проплыли десятки гигантских воздушных шаров, которые изображают известных героев мультфильмов и комиксов. Последних в Бельгии величают «девятым видом искусства».