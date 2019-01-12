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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.19 13:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Новый год встречают везде, но по-разному

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Вот и подошла к концу первая рабочая неделя 2019 года. Она была короткой и завершится странным праздником. Старый Новый год – словосочетание, которое без потери смысла невозможно перевести ни на один язык мира. Одновременно и «старый», и «новый»! Удивительный праздник – второй новогодний вечер, когда можно сделать всё то, что не успели в ночь на 1 января. А я, тем временем, предлагаю вспомнить зимние каникулы.

От Парижа и Афин до Дубая и Тайбэя. В разных странах по-разному отмечали  Новый год. Мы подготовили подборку видеоматериалов о том, как  в крупнейших столицах мира встречали 2019 год.

Например, в Риме встретили Новый год нырянием в Тибр с 30-метрового моста. За смельчаками наблюдали местные жители и туристы.

Сотни пловцов в шапочках Санта-Клауса искупались в Средиземном море. Такие заплывы в честь Нового года проходят во многих французских городах.

Кто не боится холода? Три тысячи бельгийцев поучаствовали в новогоднем купании в Северном море. Температура воды не превышала и семи градусов.

«Человек собаке друг», - пелось в добром советском мультике. В первые дни Нового года по улицам Мадрида прогулялись собаки и их владельцы. Данное благотворительное мероприятие преследовало цель способствовать тому, чтобы люди чаще брали брошенных животных из приютов

А в Токио прошёл традиционный конкурс каллиграфии. Тысячи человек написали свои пожелания в новом году.

Гости деревни Санта-Клауса в Финляндии могут насладиться прогулкой по тематическому парку «Снежный замок муми-троллей». Он занимает десять тысяч квадратных метров и украшен скульптурами из снега и льда.

Кстати, по заснеженному лапландскому лесу теперь можно прокатиться на почти бесшумных электрических снегоходах. Создали этот вид транспорта финские специалисты. Он не загрязняет выхлопными газами природу, и позволяет туристам насладиться тишиной северного леса.

Еда должна быть не только вкусной, но и полезной. Такого мнения придерживаются шеф-повара в финской Лапландии. Они развивают гастрономическое направление под названием «Новая скандинавская кухня».

В Харбине появился ледяной островок чудес. Его украшают скульптуры изо льда и снега, а по горкам скользят пингвины. На фестиваль приходят и молодожёны, чтобы среди сверкающего великолепия признаться в вечной верности друг другу.

В Южной Корее тысячи человек собрались на замёрзшем озере, чтобы ловить и есть рыбу. Во время фестиваля проводились и весёлые конкурсы,  во время которых его участники ходят по пояс в воде и ловят рыбу голыми руками.

В индийском городе Ахмадабад состоялся международный фестиваль воздушных змеев. На мероприятие съехались участники из 45 стран.

 

Комментарии

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