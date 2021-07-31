ХОРОШИЕ НОВОСТИ: О братьях наших меньших – военные открыли приют для собак, а какаду научились открывать мусорные баки

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дима Ероха.

Американские учёные придумали, как озвучивать мысли тех, что потерял речь. Они создали специальный имплантат, который вживляют прямо в мозг.

Болезнь Паркинсона – неизлечимый недуг, вызывающий проблемы с ходьбой. Но один швейцарец решил не склонять голову перед этим диагнозом и отправился покорять Альпы.

Инвалидам часто трудно найти работу, но в Австралии таким людям помогают открыть своё дело.

Оказывается, судьба бродячих собак небезразлична даже военным. В Мексике о беспризорных барбосах решила позаботиться национальная армия. Для животных открыли приют, в котором готовят их к новой жизни.

Какаду известны своим интеллектом и умением обучаться разным трюкам. И, как оказалось, они также передают знания друг другу. Так, в Сиднее эти пернатые учат сородичей открывать мусорные баки, в которых можно найти еду.

Несколько десятков лет назад в Пакистане чучела животных и птиц были востребованным товаром. Их часто покупали иностранцы, но теперь они реже приезжают в страну с неспокойной обстановкой. Из-за этого искусство таксидермии приходит в упадок.

Плавучие сады Сочимилько в Мексике – зрелище само по себе необычное. А сейчас прямо на них показывают уникальное ночное шоу. Помимо танцоров и акробатов в нём задействованы и современные технологии.

Гонки на самодельных картах без моторов прошли в Ла-Пасе. В ежегодных соревнованиях поучаствовали и дети, и их родители. Транспортные средства они также строили вместе.

Узнать всё об истории гитар, познакомиться с легендарными брендами, услышать их вживую и даже посмотреть, как их реставрируют – всё это можно сделать на одной из крупнейших выставок гитар в мире. На днях она открылась в Киеве.

Более 300 декоративных предметов искусства представили на выставке в Киеве. Среди них стеклянные, керамические, фарфоровые и металлические изделия, а также вышивка.

Золото, шампанское «Dom Perignon» и очень много трюфелей. Это ингредиенты самой дорогой в мире картошки фри. Как и где её готовят – давайте узнаем.