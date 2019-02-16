ХОРОШИЕ НОВОСТИ: О сайте знакомств для коров, о фестивале чёрной еды и многом другом

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Вольтижировка, или гимнастика на лошадях становится популярной в Австралии. В стране появляется всё больше клубов для любителей этого направления активного отдыха.

Чешским альпинистам не нужно уезжать на тренировки в горы. В центре города они нашли 20-метровую каменную стену, которая зимой покрывается льдом. Покорять её приезжают десятки скалолазов…

Жители Мумбаи полюбовались десятками винтажных автомобилей и мотоциклов на ежегодной выставке. А в Нью-Дели, тем временем, прошло ралли старинных авто.

В Аргентине помогает спасать жизни животных первая в стране сеть, в которой зарегистрированы собаки-доноры. Они сдают кровь для больных или раненых собратьев.

Сайт знакомств для коров придумали в Великобритании. Приложение помогает фермерам находить потенциальных партнёров для их скота. На сайте можно найти фото, а также полное описание каждого животного.

Гонки буйволов устроили в индийском городе Мангалур. Такими соревнованиями там празднуют окончание сезона сбора урожая.

Новый вкус знаменитым берлинским пончикам решил придать баварский пекарь. Он кладёт в сладкую булочку с джемом кусочек мясного хлеба и сладкую горчицу. Необычное изделие оказалось очень популярным среди гурманов.

Самый свежий кулинарный тренд в Тель-Авиве связан не с ингредиентами или способом приготовления, а с цветом. В городе проходит фестиваль чёрной еды, на котором представляют всё: от ризотто до десертов.

В некоторых городах США магазины без кассиров «Amazon» становятся привычным явлением. Компания планирует построить тысячи таких, а другие технологические фирмы задались целью оборудовать подобной технологией уже существующие точки продаж.

В Киеве уже в третий раз выбирали лучшую этно-посуду. Мастера привезли свои самые разнообразные изделия со всей Украины.

Если вы неравнодушны к болванчикам, вам непременно нужно посетить новый музей, посвящённый этим забавным игрушкам. Недавно он открылся в США. Коллекция, как утверждают её владельцы, – самая большая в мире.