ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Одни бредят автомобилями будущего, а другие готовятся к потопу

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

Ежегодная Международная выставка потребительской электроники начала работу в Лас-Вегасе. Это крупнейшее в мире технологическое шоу, которое привлекает тысячи посетителей своими новинками.

Концепт-кар «Mercedes» в духе фильма «Аватар» и летающее такси от «Hyundai». На выставке в Лас-Вегасе дебютировали автомобильные новинки. Настоящим сюрпризом стал электрический прототип машины будущего от компании «Sony».

Тунисский стартап предлагает жителям городов альтернативный вид такси. Это мопеды, которые призваны решить проблему перегруженности дорог и дефицита такси.

Технология трёхмерной печати стремится охватить и сферу производства автотранспорта. Одна немецкая компания создала прототип автомобиля, полностью напечатанного на 3D-принтере.

Искусственный интеллект буквально во всем. Умные роботы и даже целые города. Продолжим знакомиться с новейшими достижениями мира техники. Дубайская технологическая компания надеется лишить Китай монополии на мобильные телефоны на африканском рынке. Она производит на континенте собственный смартфон.

Повышение уровня мирового океана – реальная проблема для многих жителей американских штатов. Сегодня для них действует программа, согласно которой власти скупают дома людей, а затем их сносят.

Один индиец, живущий в Австралии, воплотил в жизнь своё давнее увлечение крикетом. Он научился изготавливать биты для этого вида спорта. Некоторые он дарит местным клубам.

Индийская компания делает обувь из органического сырья. Она разлагается за пять лет, а обычной обуви на это требуется от 50 до 200 лет.

Гитары и скрипки из старых диванов и стульев. Такой необычный способ изготовления музыкальных инструментов придумал киевлянин Богдан Тодчук.