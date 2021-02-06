ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Ограничения во время пандемии подтолкнули людей к новым идеям и увлечениямВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Синдром отложенной жизни, или Затянувшиеся ожидания
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Ограничения во время пандемии подтолкнули людей к новым идеям и увлечениям

Всем привет, вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Аня Чайникова.

В то время как из-за пандемии многие люди по всему миру перешли на онлайн-встречи и работу из дома, парикмахеры тоже решили осваивать интернет. Они загружают туда обучающие видео, а также проводят консультации в сети, чтобы продать свою продукцию.

Пакистанский торговец игрушками подражает знаменитому комику Чарли Чаплину. Мужчина смешит людей, чтобы отвлечь их от тяжёлых мыслей, вызванных пандемией.

Греческий реставратор уже восемь лет трудится в Турции над восстановлением икон и фресок в местных христианских церквях. Говорит, что во время пандемии работа замедлилась, но останавливаться он не намерен.

Петербургский художник Латиф Казбеков уникален тем, что не использует фабричную бумагу для своих картин. Он возрождает древние рецепты ручного литья и экспериментирует с природными материалами.

В испанском городе Сантандер разбили крытый вертикальный сад площадью 550 квадратных метров. Он стал самым большим в Европе. Сад украсил интерьер отремонтированного бывшего склада.

В популярном национальном парке Нитмилук в Северной территории Австралии завершают обустройство горных трасс для велосипедистов. Проект регионального правительства также дал работу многим местным жителям.

В австралийском городе Кокберн полиция использует конфискованные мотоциклы для подростковой воспитательной программы. Мальчишек и девчонок обучают безопасно водить, а взамен они должны не пропускать школу и хорошо себя вести.

В Каире каждую неделю можно наблюдать парад автомобилей Volkswagen «Жук». На дороги выезжают до 50 машин. Их владельцы состоят в египетском клубе поклонников легендарной модели.

В Кашмире на горнолыжном курорте появилось иглу-кафе. Оно самое большое в Азии. Его открыл один из отелей, чтобы привлечь больше туристов.

Палестинец придумал необычный внутренний дизайн для своего кафе. Рельеф стен напоминает кору деревьев, а рядом со столиками переплетаются ветки.

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