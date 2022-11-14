Хорошие новости оперативки: ЦУР отработал 2 года, проект «Работа рядом» продлили на 2023 год, система дополнительного образования справляется со своими задачами

Во время оперативного совещания губернатор Мурманской области сообщил, что в 2022 году Мурманская область выделила на дополнительное образование более 10 миллионов рублей. Посещают кружки и студии, организованные в регионе, более 84 тысяч детей. Также Андрей Чибис рассказал об очередной поставке обмундирования мобилизованным северянам, обсудил с министрами работу Центра управления регионом, которую провели за два минувших года.

ЦУР в Мурманской области работает уже два года. За это время Центр управления регионом обработал более 175 тысяч сообщений жителей. При этом среднее время реакции на обращения граждан сократилось на 30%.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На регулярной основе проводятся опросы северян по важным вопросам. Я благодарю коллег из ЦУРа за выполнение важной работы по взаимодействию с нашими жителями и за чувствительное к этому отношение. Напомню, что у нас не только взаимодействие с жителями в рамках нашего ЦУР, а ещё работает целый набор систем, который позволяет усовершенствовать всё, что касается городского хозяйства».

Ещё одна тема, поднятая на оперативке, работа системы дополнительного образования в регионе. В 2022 году на её реализацию выделили более 10 миллионов рублей. 6 учреждений получили гранты по 500 тысяч на проекты по созданию воспитательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Всего в области работают 492 организации, предоставляющие услуги в сфере дополнительного образования. Пользуются ими более 84 тысяч детей.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «Система дополнительного образования предполагает предоставление детям интересной и содержательной программы. Добровольческая работа, патриотическая, поисковая деятельность, изучение истории страны и региона, творческие и спортивные мероприятия, высокотехнологические программы технической направленности. Что задаёт возможности для творческого и личностного развития, проявление талантов и способностей, первых профессиональных проб».

Ещё одна позитивная новость. Региональный проект «Работа рядом» будет продлён и на 2023 год. Эта мера поддержки у северян оказалась востребованной.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На эти цели направлено почти 158 млн рублей из областного бюджета. За этот год трудоустроены почти 7800 человек. Среди них студенты и школьники, которые работают в свободное от учёбы время».

Губернатор во время оперативного совещания рассказал о работе, которая проводится в Мурманской области для оказания помощи мобилизованным. Только на прошлой неделе призванным северянам привезли 17 тонн дополнительного обмундирования. А за всё время в зону СВО правительство региона при поддержке жителей, предпринимателей и Северного флота направило более 27 тонн гуманитарных грузов и около 40 транспортных средств.