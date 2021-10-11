Хорошие новости оперативки: новые кадровые назначения, 55 млн рублей – на закупку спецмашин, аграриев поддержат

Основными темами оперативного совещания стали новые кадровые перестановки в правительстве региона, приобретение передвижных стоматологических пунктов и индексация ставки на молоко.

Мария Гаврилова вошла в состав регионального правительства. Решение о включении министра градостроительства и благоустройства Мурманской области в органы исполнительной власти принял глава региона Андрей Чибис. Также стало известно о том, что заместителем губернатора и министром цифрового развития назначена Александра Никипелова.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом вашего опыта и работе в Минцифре и в «Росатоме» я убеждён, что те задачи, которые перед нами стоят, вы выполните успешно, поэтом удачи вам и успехов».

На приобретение социально важного для региона транспорта правительство Мурманской области выделит 55 млн рублей. Планируется закупить два стоматологических передвижных комплекса, они будут обслуживать удалённые населённые пункты Печенгского округа и Кандалакшского района. Также закупят автобусы для доноров.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы запустили «Поезда здоровья» и они нашли большой отклик. Но отдельный акцент надо сделать на стоматологии. И автобус для доноров с холодильниками, оборудованными необходимым для помощи, необходимы для перевозки бригад станции переливания крови».

Губернатор поздравил работников агропрома с профессиональным праздником, подчеркнув, что, несмотря на сложные климатические условия, рост производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2019 годом составил 4%. В этом году сельскохозяйственная отрасль региона получит господдержку на сумму более полумиллиарда рублей. Ставка субсидии на молоко будет повышена.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы внесли изменения, проиндексировали ставку на литр молока на 52 процента».

В правительстве Мурманской области продолжается формирование бюджета региона на 2022 год. По словам Андрея Чибиса, региональный бюджет этого года исполняется с профицитом, поэтому Министерству финансов Мурманской области дано поручение подготовить предложения для его корректировки.