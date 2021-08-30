Хорошие новости оперативки: тепло в дома придёт, пенсионерам президентские деньги переведут, ярмарки работают, скоро в школу!

Отопительный сезон в домах региона должен начаться со дня на день. Не ждать нормативные пять дней, такое поручение дал губернатор главам муниципалитетов.

Осень — это не только приятное тепло от нагревающихся батарей, но и начало учебного года, ярмарки и подготовка к школе. Эта тема и многие другие вопросы были сегодня рассмотрены на оперативном совещании в ренальном правительстве.

Приятная и неожиданная новость для пенсионеров, которых в Мурманской области 240 тысяч - им выплатят по 10 тысяч рублей. А военные и силовики получат по 15. О такой помощи от главы государства последние дни говорят много, с разных точек зрения обсуждая единовременную «индексацию». Но по-настоящему за пожилых людей нужно порадоваться. Так и поступил глава региона, отметив, что выплачивать положенное должны без сбоев.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу провести разъяснительную работу и следить за тем, чтобы не было сбоев по осуществлению этих выплат».

Федеральная программа по переселению из аварийного жилья стала обширнее, теперь в неё вошли дома, признанные ветхими до 1 января 2021 г. Во многих разваливающихся деревяшках живут пожилые люди, они с интересом посматривают в сторону Больничного городка и не потому, что там распложена самая большая в области больница. Изменения наверняка скажутся на темпах реновации микрорайона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «По сути, мы ближайшие годы должны решить проблему расселения».

Не нужно забывать и про старые, но крепкие дома, а ещё больше про дороги и подъезды к ним. С мёртвой точки вопрос обновления, хотя бы ямочного ремонта во дворах, сдвинулся в прошлом году.

Раз выехать со двора стало проще, пора отправляться на ярмарки. Во-первых, это недавно открывшийся на улице Воровского школьный базар, а во-вторых, – «Наша Рыба». Последняя работает в дух форматах: стационарном и мобильном - фургончики каждые выходные приезжают в новый город.

Родителям юных гиков будет любопытно узнать о старте набора на курсы по программированию Яндекс.Лицей. Анкеты принимают до 10 сентября, обучение ведётся на базе арктического университета и Центра управления регионом.

Мерзнуть компьютерным гениям не придётся, в социальных и образовательных учреждениях уже начали давать отопление. А вот в дома жителей Заполярья тепло будет поступать с первого сентября. Глава региона отметил, что резкого похолодания и нормативных пяти дне ниже 8 градусов, ждать не нужно. От себя скажем, что батареи в квартирах единовременно горячими точно не станут, это небыстрый, требующий наладки, процесс. Так что запаситесь терпением...