Хорошие новости оперативного совещания: «арктический гектар» разбирают, закрытая система горячего водоснабжения внедряется

В Мурманской области начала работу программа «Гектар Арктики», дома в Ленинском округе областного центра постепенно переводят на закрытую систему водоснабжения, а разрушенную после взрыва газа пятиэтажку на улице Свердлова восстановят к 2022 году. Эти темы обсуждали на оперативном совещании в правительства региона.

В воскресенье в регионе начала работать программа «Гектар Арктики». Северяне могут в упрощенном порядке получить земельный участок. На сегодняшний день для этих целей выделено более 730 тысяч гектаров земли - около 5% площади региона.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Сегодня Министерство имущественных отношений Мурманской области начинает приём заявок. Система приёма налажена на федеральном уровне и работает корректно».

Ещё одна тема оперативного совещания - переход на закрытую систему водоснабжения в многоквартирных домах Мурманска. На этой неделе работы начинаются в 29 зданиях Ленинского округа. Проект новый и призван улучшить качество горячей воды в квартирах горожан. Завершить работы должны в ноябре этого года.

Юрий Сердечкин, заместитель губернатора Мурманской области: «Напомню, что в советские годы система водоснабжения была построена таким образом, что фактически горячая вода поступала из системы отопления. Что негативно сказывалось на качестве ресурса. Уже в этом году был проведён пробный пилотный проект силами АО «МЭС» - в одном многоквартирном доме система была переведена на закрытую. Проект показал себя очень хорошо, зарекомендовал себя с лучшей стороны. Поэтому в текущем году 29 домов будут переведены».

Кроме того, подведены итоги конкурса на предоставление грантов на реализацию проектов в сфере спорта и физической культуры. На эти цели в 2021 году в Мурманской области впервые выделены гранты людям в возрасте от 18 лет и некоммерческим организациям. Как результат в конкурсе смогли поучаствовать общественные организации и физические лица.

Светлана Наумова, министр спорта Мурманской области: «Конкурс грантов был объявлен Минспорта в период с 15 июня по 15 июля по 4 номинациям: организация спортивно-массовой работы для детей и подростков по месту жительства, организация мероприятий по семейному спорту, организация физкультурной работы среди лиц старшего поколения и развитие и создание школьных и студенческих спортивных лиг».

Также хорошие новости для жителей дома номер 6 на улице Свердлова. Несколько лет назад здание пострадало от взрыва газа. Часть внешней стены оказалась разрушенной. Позже её восстановили, но не решён был вопрос с фасадом. Сейчас же нашли подрядчика, готового обновить покрытие стен и отремонтировать кровлю. Завершатся работы в июне 2022 года.