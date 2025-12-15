Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
Хорошие новости оперативного совещания: бюджет-2026 сбалансирован, состоится индексация оплаты труда работников бюджетной сферы и индексация всех социальных выплат, взносы за капремонт «заморожены»

Принятый бюджет региона, дополнительные федеральные вливания, сдерживание роста взносов на капремонт, единовременные выплаты и новый туристический маршрут по городам Заполярья. Это неполный перечень вопросов, которые сегодня обсуждали на совещании в областном правительстве.

Главным итогом прошлой недели стало принятие бюджета Мурманской области. Губернатор поблагодарил коллег за проделанную работу и отметил главные расходные пункты областной казны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, мы индексируем на 4% с 1 января зарплаты работников бюджетной сферы, кроме государственных служащих с 1 июля индексируем социальные выплаты … Ещё раз хочу спасибо сказать всем тем, кто участвовал в этой работе, работа была непростая».

Кроме того, в преддверии Нового года все работники бюджетной сферы, за исключением государственных и муниципальных служащих, получат дополнительные единовременные выплаты. Руководство при определении размеров будет учитывать комплексный вклад каждого. Так, учителя общего и дополнительного образования, воспитатели в детсадах, преподаватели СПО, тренеры, педагоги школ искусств, а также детских домов получат не менее 40 тысяч рублей. Младшие воспитатели – не менее 20 тысяч. Врачи от 100 тысяч рублей. Соцработники, работники культуры – не менее 40 тысяч. Пожарные и спасатели от 40 тысяч рублей. Подробнее о бюджете на следующий год и плановый период рассказала Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области.

Также на оперативном совещании обсудили предварительные итоги реализации программы капремонта многоквартирных домов. В 2025 году его вели во всех 17 муниципалитетах области в рамках стратплана «На Севере – Жить!», региональной программы капитального ремонта и реновации ЗАТО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «702 дома затрагивает тема капитального ремонта. Всего выполнено уже более 2 тысяч различных мероприятий. Помимо наружных работ проводится много внутренних, которые продолжаются и в данный момент».

Подробно о ходе работ рассказала заместитель губернатора Ольга Вовк.

Отдельное внимание было уделено архитектурной подсветке домов. Несмотря на быстрые темпы и большой объём работ, губернатор заверил, что 2026 год не сулит увеличение капитальных взносов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «С учётом того, что время непростое и многим нашим людям сложно, так как цены растут, поэтому мы не будем повышать на следующий год взнос на капитальный ремонт».

В 2026 году запланировано почти 1000 работ по капитальному ремонту в более чем 300 домах. Финальный перечень будет определён в ближайшее время, средства в бюджете заложены. Губернатор отметил, что с 2019-го по 2025 годы на капремонт направлено в 7 раз больше средств, чем за предыдущие 5 лет.

Губернатор объявил о дополнительных федеральных вливаниях на стратегически важные пункты региональной казны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Дополнительно принято решение правительством РФ: наша область из федерального бюджета получит ещё 550 миллионов рублей на закупку мазута … Самое главное, что мы работаем по этой формуле и ритмично получаем финансирование».

Не позднее 2030 года регион собирается уйти от мазутозависимости и переключиться на газ.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Много вопросов, которые нам ещё предстоит решить в том числе и набор деталей на уровне РФ. Мы эти детали с руководством «Газпрома» обсуждали и на совещании, которое после встречи с Алексеем Борисовичем Миллером состоялось. И напомню, что на недавней встрече с президентом тему газификации и, в том числе необходимость фиксации стоимости газа для промышленных потребителей на среднем уровне по Северо-Западу, мы обсуждали на встрече с нашим президентом. Президент нашу инициативу поддержал».

Кроме того, губернатор заслушал отчёты по работе с обращениями граждан. Он похвалил специалистов за установленную лестницу к Батарейскому водопаду и птичьему базару в Териберке. А ещё восстановлено освещение на улицах в Полярном и Североморске, ликвидировано последствие размытия дороги в Кандалакшском округе.

Отдельное внимание было уделено сокращению количества мест в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста Клуба молодых инвалидов «Валентина плюс». Теперь вместо 28 человек там обслуживается только 15, также сократился и перечень услуг.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «По минимуму снимаем все услуги для людей, оставляем всё, что можем оставить в этой ситуации для работы в отделении дневного пребывания … Мероприятия мы не сокращаем».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У вас есть задача по сокращению издержек. Может быть количество чиновников сократить? А вы пошли по самому чувствительному моменту: сократить количество бабушек, которые могут воспользоваться услугами, -  это первое, что неправильно. Второе, что вы сделали, вы питание убрали. Я же проверил всё, вы питание убрали, это же не дело. Давайте, может быть, где-то себя подсократить, а бабушек не трогать. Не трогайте комплексный центр социального обслуживания, давайте договоримся. А если нужна помощь, то я вам помогу найти экономию внутри себя».

Затем губернатор затронул возникшие нюансы в свете реорганизации системы здравоохранения. Цифровизация, по мнению главы региона, должна повысить оперативность работы с гражданами.

После этого о восстановлении работы котельных в Печенгском округе доложила Ольга Вовк.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «По Спутнику с участием сотрудников «Мурманскэнергосбыта» и Минэнерго была проведена регулировка системы, в настоящее время жалобы отсутствуют. Котельная работает в штатном режиме. Температурный график подачи 65 градусов, а обратная - 50 градусов. Давление тоже в графике. По поселку 19 километр восстановили подачу горячей воды, котельная работает тоже в штатном режиме … Восстановлена система и налажена по всем населенным пунктам Печенгского округа, по которым были проблемы по домам.

А ещё стало известно, что в населенных пунктах проводят ремонт подъездов, по которым также были жалобы.

