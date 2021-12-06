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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.12.21 19:30

Хорошие новости оперативного совещания: новые перестановки, доходы бюджета выросли, выделены дополнительные деньги на ремонт дорог

В правительстве Мурманской области - перестановки. Исполнявший обязанности министра строительства региона Алексей Грачиков перешёл на должность главы Центра развития жилищного строительства. Новый руководитель и в Управлении капитального строительства. Им стал Роман Сергеев, бывший зам руководителя этого ведомства. А вот экс-глава управления Ирина Вабищевич заняла кресло министра строительства Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Курировать строительный блок будет мой первый заместитель Оксана Николаевна Демченко, которая фактически сейчас этим и занимается. Таким образом, у нас всё руководство, управление строительного направления полностью сформировано. И я рассчитываю, что обновлённая команда из очень понятных людей, которые имеют весь необходимый опыт, обеспечат и реализацию тех строительных важных социальных проектов, которые мы сегодня ведём, и самую главную задачу - развитие жилищного строительства».

Ещё одна позитивная новость. В этом году Мурманская область перевыполнила план по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Обновили на 58% больше дорог, чем в прошлом. В результате Мурманская область вошла в топ лучших регионов России по достижению показателей нацпроекта. Достижение отметили и в Москве. В результате Заполярье получит дополнительные 155 миллионов рублей на ремонты дорог из федерального бюджета.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу Минтранс подготовить предложения по распределению этих дополнительных средств на следующий год, чтобы своевременно, заблаговременно объявить конкурсную процедуру и заключить соответствующие договоры».

К слову, за два минувших года на 30% выросли доходы областного бюджета. Регион вошёл в число лидеров по валовому региональному продукту в Северо-Западном федеральном округе, а темпы роста инвестиций превышают среднероссийский уровень.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На треть вырос объём средств, которые мы можем инвестировать в самые важные сферы для людей. Здравоохранение, обновление дорог, общественный транспорт, благоустройство, образование. Поэтому я также хочу всех коллег, которые здесь за это отвечают, поблагодарить».

Ещё один вопрос, который обсудили на совещании в правительстве, - уборка снега в регионе. Особое внимание уделяют тротуарам и остановкам. Снег, согласно докладу профильного министерства, вывозится вовремя, а пешеходные зоны и проезжую часть обрабатывают противогололёдными материалами. На сегодняшний день выполнено 98% всех заданий, оставленных в СМУТ. Лидерами по работе являются Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Кандалакшский, Кольский, Ловозерский, Ковдорский и Терский районы.

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