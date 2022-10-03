Хорошие новости оперативного совещания: победители конкурсов профмастерства получат премии, расходы на бесплатное школьное питание увеличат, открывать модельные библиотеки продолжат

Победители чемпионата профессионального мастерства в Мурманской области получат премии. Также правительство Мурманской области решило увеличить расходы на бесплатное питание для школьников. Об этом и многом другом Андрей Чибис сообщил во время оперативного совещания.

В этом году в Мурманске впервые состоялся чемпионат профессионального мастерства по северным профессиям. 10 участников из нашей области заняли в нём различные призовые места. Чтобы дополнительно простимулировать студентов, правительство Мурманской области приняло решение дать им региональные премии до 50000 рублей. Поощрят и наставников, чьи подопечные показали лучшие результаты.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что ранее мы ввели стипендию в 10000 рублей для студентов-отличников СПО. Я прошу Министерство образования проконтролировать, чтобы все эти выплаты чётко доходили».

Ещё одна хорошая новость. Правительство региона решило увеличить расходы на бесплатное питание отдельных категорий детей в школах и колледжах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К ним относятся ученики начальных классов, обучающиеся школ и колледжей с ограниченными возможностями здоровья, стоящие на учёте у соответствующих специалистов, дети из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А также, это отдельное решение, которое мы с вами принимали, детишки родителей, которые участвуют в специальной военной операции».

Во время оперативного совещания Андрей Чибис поздравил победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Наши специалисты в этом соревновании победили впервые. Всего же в конкурсе участвовали 582 номинанта из 83 регионов страны.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я всех наших представителей социальной сферы хочу поблагодарить за преданность к выполненному делу и неравнодушие. Потому что невозможно быть равнодушным, занимаясь этим делом».

Губернатор сообщил, что в Мурманской области продолжают открываться модельные библиотеки. Уже работают 19 таких организаций. В 2023 году их станет на 5 штук больше. На эти цели в рамках национального проекта «Культура» регион из федерального бюджета получит порядка 40 миллионов рублей.