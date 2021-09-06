Хорошие новости оперативного совещания: северяне разбирают арктические гектары, в регионе уложили более 300 тысяч квадратных метров нового асфальта

Отстающая ремонтная кампания, популярность программы «Гектар в Арктике», потерявшиеся в лесу люди и инновационные остановки – эти вопросы стали главными на оперативном совещании в региональном правительстве.

Тему некачественного благоустройства в большом ЗАТО глава региона поднял и во время оперативного совещания в правительстве. По мнению Андрея Чибиса, муниципальные служащие, ответственные за низкое качество работ по реконструкции «Снежного сквера» в Снежногорске, должны понести наказание.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Меня абсолютно не устраивают те конкретные люди, которые то ли вид делают, то ли считают, что так укладывать плитку нормально. Я прошу сегодня же принять все кадровые решения и копию соответствующего приказа до конца сегодняшнего дня руководителю аппарата правительства предоставить».

Гектар собственной земли на территории ЗАТО не возьмешь. А вот в Кольском районе запросто, он самый популярный среди тех, кто решил принять участие в проекте. По словам заместителя губернатора Ольги Кузнецовой самые популярные места на побережье озера Канентъявр и вдоль региональной трассы «Кола-Серебрянские ГЭС».

К слову, Серебрянка - это ещё и место популярное среди любителей тихой охоты, вот только даже в этих местах с редким лесом можно легко заблудиться. Чаще всего искать спасателям приходится пожилых людей, которые во время таких походов нередко получают травмы и не могут самостоятельно вернуться домой.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Пожалуйста, когда старшее поколение идёт по грибы, необходимо, либо сопровождать их, либо помогать, либо быть всегда на связи с этими людьми, чтобы у них было всё необходимое».

Отправляться на север или юг региона гораздо приятнее по ровным дорогам. Министр транспорта и дорожного хозяйства региона на совещании доложил, что в населенных пунктах области уже уложено более 300 тысяч квадратных метров нового асфальта. Но нам то больше интересно не то, что уже, а то, что ещё не сделано.

В проекте 2022 года есть и 16 новых остановочных павильонов, и 3 инновационных пешеходных перехода, которые планируют установить и обустроить в областном центре. Дополнительно выделено 200 миллионов рублей на ремонт дорог в Мурманске. Первый контракт на ремонт 6 улиц уже в стадии заключения, второй будет заключён в ближайшее время.