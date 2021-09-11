ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Остаться счастливым в старости и 9-летний «да Винчи из Дорсета»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

Новая электрическая премьера на Международном автомобильном салоне в Мюнхене. Немецкая компания «Porsche» представила концепт мощного спорткара «Mission R».

В Боливии автомобили на один день уступили дороги пешеходам и велосипедистам. Ла-Пас превратился в площадку для танцев, спортивных соревнований и выступлений уличных артистов.

Индийский город Праяградж вскоре может остаться без традиционных конных повозок. В эру автомобилей и мотоциклов на старинном транспорте почти никто не ездит.

Как проехать на велосипеде, чтобы на уровне глаз проплывали утки? Для этого нужно отправится в Бельгию. Там проложили уникальную велодорожку прямо в пруду.

Ливанцы придумали, как вернуть свет в свои дома. Из-за топливного кризиса наблюдаются серьёзные перебои с электричеством. Теперь же многие переходят на энергию солнца.

Власти Кувейта придумали, как переработать огромное кладбище старых покрышек. Из них начали делать, например, мягкое покрытие.

Всего через несколько лет после двух нападений белых акул на людей американский курорт Кейп-Код в Массачусетсе решил сделать из акул туристическую достопримечательность. Теперь гостям предлагают посмотреть на морских хищниц, а ещё купить сувениры с их изображением.

Как оставаться счастливым в старости? Ответ дали международные исследователи, изучив жизнь и привычки 70 человек возрастом около 90 лет.

Рисунки девятилетнего художника из Англии привлекли внимание специалистов. Его уже прозвали «да Винчи из Дорсета». Почему, давайте узнаем.

Что будет, если кулинарию объединить с искусством? Например, у одной московской актрисы-пекаря получился необычный хлеб с забавными лицами. Такая художественная выпечка многим пришлась по вкусу.

Повседневную жизнь викингов показали на фестивале на востоке Англии. Участники проводили реконструкцию битв, мастерили инструменты, готовили древние блюда и играли на старинных музыкальных инструментах.