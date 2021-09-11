ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Остаться счастливым в старости и 9-летний «да Винчи из Дорсета»Сейдозеро вошло в топ-10 самых красивых озер России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Остаться счастливым в старости и 9-летний «да Винчи из Дорсета»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

Новая электрическая премьера на Международном автомобильном салоне в Мюнхене. Немецкая компания «Porsche» представила концепт мощного спорткара «Mission R».

В Боливии автомобили на один день уступили дороги пешеходам и велосипедистам. Ла-Пас превратился в площадку для танцев, спортивных соревнований и выступлений уличных артистов.

Индийский город Праяградж вскоре может остаться без традиционных конных повозок. В эру автомобилей и мотоциклов на старинном транспорте почти никто не ездит.

Как проехать на велосипеде, чтобы на уровне глаз проплывали утки? Для этого нужно отправится в Бельгию. Там проложили уникальную велодорожку прямо в пруду.

Ливанцы придумали, как вернуть свет в свои дома. Из-за топливного кризиса наблюдаются серьёзные перебои с электричеством. Теперь же многие переходят на энергию солнца.

Власти Кувейта придумали, как переработать огромное кладбище старых покрышек. Из них начали делать, например, мягкое покрытие.

Всего через несколько лет после двух нападений белых акул на людей американский курорт Кейп-Код в Массачусетсе решил сделать из акул туристическую достопримечательность. Теперь гостям предлагают посмотреть на морских хищниц, а ещё купить сувениры с их изображением.

Как оставаться счастливым в старости? Ответ дали международные исследователи, изучив жизнь и привычки 70 человек возрастом около 90 лет.

Рисунки девятилетнего художника из Англии привлекли внимание специалистов. Его уже прозвали «да Винчи из Дорсета». Почему, давайте узнаем.

Что будет, если кулинарию объединить с искусством? Например, у одной московской актрисы-пекаря получился необычный хлеб с забавными лицами. Такая художественная выпечка многим пришлась по вкусу.

Повседневную жизнь викингов показали на фестивале на востоке Англии. Участники проводили реконструкцию битв, мастерили инструменты, готовили древние блюда и играли на старинных музыкальных инструментах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)19:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах региона отмечается сезонное снижение цен на картофель, морковь и репчатый лук-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 37 копеек, евро теряет почти 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В России упрощён порядок заключения, изменения и досрочного прекращения договора ОСАГО
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика