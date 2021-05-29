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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.05.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От музыки, облегчающей боль, до слоников в позе эмбриона из войлока

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Марина Шумилова.

В британских аэропортах и других местах с большим скоплением людей скоро могут появиться специально обученные собаки. Они будут искать людей, заражённых COVID.

Сирийский дантист помогает соотечественникам, которые из-за войны бежали из родных мест и живут во временных лагерях в Идлибе. Он предоставляет им дешёвые услуги по протезированию зубов.

Французская виолончелистка раз в неделю играет для постояльцев дома престарелых в Париже. Многие из них мучаются от боли из-за недугов. Женщина с помощью музыки хочет облегчить их страдания.

Тем временем австралийский музыкант использует в качестве инструмента для терапии диджериду. Он навещает маленьких пациентов в больницах и на языке звуков рассказывает им мифы австралийских аборигенов.

На Манхэттене появился новый парк. Его обустраивали в течение семи лет. Помешали пандемия и нехватка средств. Но теперь люди могут наслаждаться великолепными видами.

В Татарстане изучают степные дубравы, где встречаются растения двух видов сообществ. Такие участки очень важны для природы в целом, поскольку отличаются от других высоким уровнем биологического разнообразия.

Солнечные панели помогают жителям фавел в Рио-де-Жанейро меньше платить за электроэнергию. Проект по строительству маленьких солнечных электростанций развивается даже в период пандемии.

Китайская мастерица по валянию стала популярной благодаря своим необычным персонажам. Она создаёт грибы, слоников в позе эмбриона и многое другое.

Городские жители в Швейцарии помогают фермерам защитить скот от волков. Добровольцы устанавливают заборы под электрическим напряжением, а также стараются вникнуть в проблемы скотоводов.

Патруль полиции Нью-Йорка на улицах Сан-Паулу – зрелище необычное, и многих оно просто ошеломляет. А удивляют бразильцев их же соотечественники, которым так нравятся фильмы и сериалы об американских стражах порядках, что они решили им подражать.

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