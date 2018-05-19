ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От носорогов до таксы – удивительный мир животных

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Юлия Копанева.

Что таят в себе загадочные морские глубины? Британские учёные исследовали северо-западную часть Атлантического океана и обнаружили более ста ранее неизвестных видов животных и растений.

Тем временем в небольшом заповеднике на востоке Индии резко увеличилось число носорогов. За четверть века их стало более десяти.

А в Болгарии спасли трёх медвежат. По какой-то причине они оказались без мамы. Малышей перевезли в «Парк танцующих медведей». Он был создан для реабилитации животных, которых удалось вызволить из рук браконьеров.

В бельгийском зоопарке родился уже третий слонёнок за год. Это стало возможным благодаря программе по их разведению.

Собаки голландской породы коикерхондье могут похвастаться крепким здоровьем и почти полным отсутствием генетических заболеваний. А достичь этого удалось благодаря системе регистрации, которая проводится уже 75 лет.

В Израиле восстановили одну из старинных голубятен. 70 лет назад её питомцы служили средством связи между солдатами и военным штабом.

На Кубе процветает торговля экзотическими видами птиц. Правда, нелегальная. Стихийные рынки работают, несмотря на запрет на продажу и разведение диких животных.

Гигантская механическая цапля появилась в парке развлечений во французском городе Нант. Чудо-птица поднимает в воздух пассажиров, сидящих в специальных корзинах. Эта механическая скульптура - часть масштабного проекта «Дерево цапель».

Цены на овечью шерсть в Австралии поднялись до рекордного уровня. Индустрия процветает, однако катастрофически не хватает персонала. Эксперты уверяют, что стране необходимы специалисты по стрижке овец. Боязнь пауков естественна для многих детей и взрослых. Избавиться от этой фобии вот уже четверть века помогает Лондонский зоопарк. Именно там работает программа «Дружелюбный паук».

В Баварии открылся музей, посвящённый таксам. Экспонаты для него собирали четверть века. Этих популярнейших во всём мире собак держали Альберт Эйнштейн, Джон Кеннеди и Наполеон Бонапарт.

Шведских бурёнок впервые после долгой зимы выпустили в поле. Истосковавшиеся по солнечному свету и свежей траве, коровы бежали к нему чуть ли не вприпрыжку. Посмотреть на счастливое стадо собрались сотни шведов с детьми.