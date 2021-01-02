Выгодно купить квартиру - эксперты подскажутТелефонные номера, которые могут пригодиться в праздничные дни
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)02.01.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От охоты на забытые запахи до отдыха в кемпинге среди рождественских ёлок

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дима Ероха.

Группа учёных, историков и экспертов в области искусственного интеллекта по всей Европе начинает охоту на запахи. Делают это в рамках нового проекта объёмом 2,8 миллиона евро, который призван изучить наследие запахов Европы и даже вернуть к жизни некоторые исторические запахи.

Не только домашние питомцы способны общаться с людьми. Этому могут научиться и дикие животные, например, кенгуру. Специалисты выяснили это в ходе научного эксперимента.

В Новом Южном Уэльсе рядом с домом престарелых появился детский центр. Теперь пожилым людям не приходится скучать. Малыши скрашивают будни, навещая соседей.

На огромном индийском озере Дал скоро появится «скорая помощь» на воде. Такую услугу решил предоставлять местный житель после того, как сам чуть не умер от коронавируса. Мужчина еле-еле смог добраться до больницы.

200 рабочих из 27 стран строят в Коста-Рике экологичный грузовой парусник. Проект призван показать, что и в XXI веке можно доставлять грузы по воде, не загрязняя природу.

Каталонская компания, которая до пандемии организовывала велоэкскурсии для студентов, была вынуждена переквалифицироваться. Теперь это служба доставки на велосипедах, в которой работают одни женщины.

В аэропорту Сингапура вместо несостоявшегося путешествия можно переночевать в палатке. Гламурный кемпинг оборудовали среди рождественских ёлок на верхнем этаже торгового центра.

В Лондоне стартовал онлайн-аукцион редкой королевской посуды. Среди лотов – сервиз, созданный для кукольного домика королевы Марии, а также посуда Наполеона I и люстра Людовика IX. Лоты планируют продать за десятки и сотни тысяч фунтов стерлингов.

Реставраторы спасают 700-летние фрески Джотто и его учеников в итальянском городе Ассизи. Произведения искусства украшают средневековую базилику Святого Франциска.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30Киношоу'2016 с Максимом Авериным и Анастасией Заворотнюк, выпуск 4 (16+)09:35«На здоровье». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Пенсионные страдания - рост пенсий не улучшит жизнь россиян-PRO Валюту (16+)Рубль пытается подрасти в начале года-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)В новом году придётся жить по новым законам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика