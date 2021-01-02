ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От охоты на забытые запахи до отдыха в кемпинге среди рождественских ёлок

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дима Ероха.

Группа учёных, историков и экспертов в области искусственного интеллекта по всей Европе начинает охоту на запахи. Делают это в рамках нового проекта объёмом 2,8 миллиона евро, который призван изучить наследие запахов Европы и даже вернуть к жизни некоторые исторические запахи.

Не только домашние питомцы способны общаться с людьми. Этому могут научиться и дикие животные, например, кенгуру. Специалисты выяснили это в ходе научного эксперимента.

В Новом Южном Уэльсе рядом с домом престарелых появился детский центр. Теперь пожилым людям не приходится скучать. Малыши скрашивают будни, навещая соседей.

На огромном индийском озере Дал скоро появится «скорая помощь» на воде. Такую услугу решил предоставлять местный житель после того, как сам чуть не умер от коронавируса. Мужчина еле-еле смог добраться до больницы.

200 рабочих из 27 стран строят в Коста-Рике экологичный грузовой парусник. Проект призван показать, что и в XXI веке можно доставлять грузы по воде, не загрязняя природу.

Каталонская компания, которая до пандемии организовывала велоэкскурсии для студентов, была вынуждена переквалифицироваться. Теперь это служба доставки на велосипедах, в которой работают одни женщины.

В аэропорту Сингапура вместо несостоявшегося путешествия можно переночевать в палатке. Гламурный кемпинг оборудовали среди рождественских ёлок на верхнем этаже торгового центра.

В Лондоне стартовал онлайн-аукцион редкой королевской посуды. Среди лотов – сервиз, созданный для кукольного домика королевы Марии, а также посуда Наполеона I и люстра Людовика IX. Лоты планируют продать за десятки и сотни тысяч фунтов стерлингов.

Реставраторы спасают 700-летние фрески Джотто и его учеников в итальянском городе Ассизи. Произведения искусства украшают средневековую базилику Святого Франциска.