ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От разведения улиток до Маугли из Косово – это наш пёстрый мирГлава ПФР порадовал российских стариков цифрами
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.01.20 12:30

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От разведения улиток до Маугли из Косово – это наш пёстрый мир

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В Голливуде разработали новые фитнес-тренировки, которые уже стали популярными среди знаменитостей. Они не создают большой нагрузки на мышцы и суставы, а занятия сопровождаются световыми эффектами и заводной музыкой.

Сильная воля и целеустремлённость часто творят чудеса. Так, слабовидящая американка сумела выучиться на массажистку. Она уже десять лет успешно трудится на этом поприще, а клиенты ей полностью доверяют.

В России интервальное голодание знакомо давно - знаменитое «не ем после шести». Однако в США она только начинает набирать популярность. Диетологи говорят, что масштабных исследований эффективности такой диеты пока не проводили, однако уже есть данные, что она способствует нормализации давления и уровня сахара в крови.

В Тунисе фермеры успешно занимаются разведением улиток. Их слизь используют в косметологии, а мясо охотно закупают местные рестораны.

В Западном Голливуде работает кафе, где подают необычное джелато. Повара делают холодный десерт со вкусом томатов, авокадо и моцареллы и приправляют его оливковым маслом.

Многие кафе и бары в Сан-Франциско  хотят полностью отказаться от одноразовых стаканчиков и пластиковых палочек-мешалок. Они заменяют их стеклянными банками и термосами.

Индийский парикмахер предлагает скидки своим клиентам. Единственное условие – не смотреть в смартфоны, а читать книги бесплатной библиотеки в парикмахерской.

В Брюсселе снимают стресс медитацией под звуки гонга и даже органа. Специалисты отмечают, что это помогает избавиться от чувства тревоги и бессонницы.

Снять напряжение перед полётом помогают в московском аэропорту Домодедово. Эти занимаются собаки-терапевты. Общение с дружелюбными животными помогает успокоиться и забыть о волнениях.

В британском зоопарке работают над высокотехнологичным проектом, который поможет ослабить конфликт между людьми и слонами. Специалисты «обучают» тепловизор распознавать этих больших животных, чтобы вовремя оповещать об их приближении к населённым пунктам.

В Косово есть только одно место, куда можно привезти раненого дикого зверя. Это ферма Хюсни Редзхая. За умение находить общий язык с любым зверем его прозвали «Маугли из Косово».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире01:00«Медленное ТВ-Камин».05:00«Сабрина». Художественный фильм (12+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПроисхождение крупной суммы требуется подтверждать - Мурманская таможня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 433 человека
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика