ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От разведения улиток до Маугли из Косово – это наш пёстрый мир

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина.

В Голливуде разработали новые фитнес-тренировки, которые уже стали популярными среди знаменитостей. Они не создают большой нагрузки на мышцы и суставы, а занятия сопровождаются световыми эффектами и заводной музыкой.

Сильная воля и целеустремлённость часто творят чудеса. Так, слабовидящая американка сумела выучиться на массажистку. Она уже десять лет успешно трудится на этом поприще, а клиенты ей полностью доверяют.

В России интервальное голодание знакомо давно - знаменитое «не ем после шести». Однако в США она только начинает набирать популярность. Диетологи говорят, что масштабных исследований эффективности такой диеты пока не проводили, однако уже есть данные, что она способствует нормализации давления и уровня сахара в крови.

В Тунисе фермеры успешно занимаются разведением улиток. Их слизь используют в косметологии, а мясо охотно закупают местные рестораны.

В Западном Голливуде работает кафе, где подают необычное джелато. Повара делают холодный десерт со вкусом томатов, авокадо и моцареллы и приправляют его оливковым маслом.

Многие кафе и бары в Сан-Франциско хотят полностью отказаться от одноразовых стаканчиков и пластиковых палочек-мешалок. Они заменяют их стеклянными банками и термосами.

Индийский парикмахер предлагает скидки своим клиентам. Единственное условие – не смотреть в смартфоны, а читать книги бесплатной библиотеки в парикмахерской.

В Брюсселе снимают стресс медитацией под звуки гонга и даже органа. Специалисты отмечают, что это помогает избавиться от чувства тревоги и бессонницы.

Снять напряжение перед полётом помогают в московском аэропорту Домодедово. Эти занимаются собаки-терапевты. Общение с дружелюбными животными помогает успокоиться и забыть о волнениях.

В британском зоопарке работают над высокотехнологичным проектом, который поможет ослабить конфликт между людьми и слонами. Специалисты «обучают» тепловизор распознавать этих больших животных, чтобы вовремя оповещать об их приближении к населённым пунктам.

В Косово есть только одно место, куда можно привезти раненого дикого зверя. Это ферма Хюсни Редзхая. За умение находить общий язык с любым зверем его прозвали «Маугли из Косово».