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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.10.21 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От роботов-патрульных в Сингапуре до магических сражений в Лондоне

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Данила Клепиков.

В охваченном войной Йемене находится место и для отдыха. Йеменские туристы едут в Сану, где появилась новая услуга. Там на крышах отелей строят уютные домики с богатым убранством.

Нигерия богата нефтью, но там появился ещё один вид «чёрного золота». Это старые автомобильные покрышки. Местная компания превратила их в ценный источник дохода.

От ураганов до морозов и невыносимой жары. В одной из лабораторий Италии проверяют, как люди и объекты реагируют на разные экстремальные погодные условия.  

В Сингапуре за порядком следят роботы-патрульные. Они напоминают нарушителям о правильном поведении.

Не боится газа, дыма и даже вооружённых бандитов. Такого робопса создали американские специалисты. «Умную» машину показали на выставке технологий в сфере безопасности в Париже.

Испанцам с нарушениями зрения предлагают полетать в аэротрубе. И хотя они плохо видят, острота ощущений при этом не теряется.

Комната, где можно не только поплакать, но и рассказать о своих душевных проблемах, появилась в Мадриде. На выставке людей призывают не держать всё в себе, а обращаться за помощью.

10 тысяч традиционных кукол собрала жительница Индии. Она, как и другие женщины, выставляет их на всеобщее обозрение во время осеннего индуистского праздника.

Два брата-индийца стали звёздами Интернета благодаря своему парикмахерскому искусству. Живя в небольшом индийском городке, они ваяют на головах клиентов необычные картины с изображением знаменитостей и достопримечательностей.

Юная жительница бразильских трущоб мечтает о победах на ринге. Она занимается боксом в рамках программы, которую проводит благотворительная организация. Детей тренируют бесплатно.

Магические сражения на этой неделе разгорелись в центре Лондона. Там юных поклонников Гарри Поттера учили – как обращаться с волшебной палочкой. Так британцы готовятся к 20-летнему юбилею первого фильма фэнтезийного сериала.

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