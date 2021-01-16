ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От торта в виде шприца с вакциной до просмотров фильмов с гондолы – жизнь в тисках пандемии

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дима Ероха.

Музеи Рима закрыты на второй карантин. И Национальная галерея старинного искусства в Риме решила воспользоваться затишьем, чтобы отреставрировать свои ценные шедевры.

На фоне пандемии в одном из районов Таиланда ещё сильнее процветает добыча золота. Местные жители говорят, что для многих это теперь единственный способ заработать.

Южнокорейцы опустошили в магазинах запасы санок. Спрос на них вырос из-за снегопада и закрытых зимних курортов.

Компания «Яндекс» тестирует своего нового робота-курьера в центре Москвы. «Умная» машина доставляет еду из ресторанов офисным служащим.

Российские изобретатели создали прибор, который помогает сохранять соцдистанцию. Его прикрепляют к толстовке, превращая в модный аксессуар. Авторы проекта хотят сделать и продать 100 таких устройств и ищут спонсоров.

Немецкая кондитерская предлагает пройти необычную вакцинацию, съев торт в виде шприца с вакциной от коронавируса. Пекари-шутники утверждают, что побочных эффектов не будет.

Из-за пандемии многие кинотеатры мира по-прежнему закрыты. Люди привыкают к просмотру фильмов дома. Впрочем, на Филиппинах придумали оригинальный способ: блокбастеры можно посмотреть на большом экране с гондолы.

Житель Берлина придумал, как продолжить проводить свои экскурсии по городу в условиях карантина и пандемии. Он делает это онлайн.

В одном из спортзалов Тайваня появилось «умное» зеркало. Оно обеспечивает посетителям помощь в тренировках, при этом с соблюдением дистанции.

В Великобритании на фоне третьего «локдауна» разрабатывают альтернативные виды фитнеса. Спортзалы закрыты, и люди начинают осваивать йогу для глаз и занятия в функциональных петлях TRX.

Команда девушек-чирлидеров танцует у вокзала в Токио, чтобы подбодрить людей во время пандемии. В столичном регионе в очередной раз вводят режим ЧС.