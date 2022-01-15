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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От «Великой зелёной стены» в Африке до мини-деревни в США

Всем привет!  Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

Восстановиться после затяжных новогодних праздников не всегда просто. Если вы готовы сделать это быстро, но дорого, тогда вам – в салоны красоты Лондона. Там предлагают высокотехнологичные процедуры: от криотерапевтических камер до внутривенных лазерных лучей и кислородных капсул.

Сбор пластика помогает выживать во времена пандемии жителям индонезийского острова Бали. Там в обмен на отходы им дают рис.

В Африке придумали, как превращать инвазивное речное растение в топливо для приготовления пищи. Так хотят отучить людей от готовки на дровах или керосине, поскольку дым от их горения вредит здоровью.

В США строят мини-деревни с крошечными домами. Там селят бездомных, чтобы помочь им уйти с улицы и встать на ноги.

Французский фермер придумал, как пресечь воровство с его устричных ферм. Он помещает в сетки специальные метки.

«Великая зелёная стена» дошла до Мавритании. Там местные жители стали высаживать деревья, чтобы остановить наступление пустыни. В целом проект охватил уже более 20 стран Африки.

Испанские учёные выяснили, что цвет крыш домов напрямую влияет на температуру внутри. Теперь они призывают власти начать массовую перекраску, чтобы противостоять экстремальной жаре.

Какой кофе вы предпочитаете: чёрный, с молоком, а может на шнурках? Финский производитель обуви придумал, как пустить в дело отходы кофеен. Что из этого вышло – давайте посмотрим.

Передвижная парикмахерская, в которой обсуждают проблемы психического здоровья. Такая появилась в австралийской Канберре. Открыли её члены одной семьи. Теперь их цель – тур по всей стране.

Инженер из Томска построил веломобиль, на котором ездит даже в зимние холода. Необычный транспорт приводится в движение педалями, но также есть и электромотор.

В одной австралийской школе открыли кружок по японскому искусству барабанного мастерства тайко. Помимо музыкального аспекта, студенты также узнают о различных культурах и уважении друг к другу. Говорят, что это делает их увереннее.

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