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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: От восстановления заброшенной узкоколейки – до выпуска открыток на опавших листьях

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии Дмитрий Ероха.

Компания «Тайские авиалинии» решила напомнить о себе и открыла ресторан в Бангкоке. Для гостей заведения создали обстановку, как в авиалайнере.

В румынской Трансильвании новую жизнь вдохнули в заброшенную железную дорогу. После многих лет усердной работы группа энтузиастов восстановила узкоколейку и теперь катает по ней пассажиров на паровозе.

Сомалийско-итальянский архитектор надеется возродить былую славу столицы Сомали, пострадавшей за годы гражданской войны. Он хочет обустраивать места общественного отдыха, которых почти не осталось.

Тунисский дизайнер Шамс Эддин Мешри – основатель первого в стране экологичного бренда одежды. Он использует высококачественные местные материалы и этичные модные практики.

Власти Мексики планируют превратить местность, где недавно строили новый аэропорт, в природный парк. Строительство остановили, поскольку территорию стало затапливать.

На австралийском острове Тасмания пытаются спасти деревья эвкалипта Ганна, которые сильно пострадали в ходе недавних пожаров. Эти растения очень важны для аборигенного населения.

Рыбоводная ферма в Астраханской области собирает икру белуги, не убивая рыбу. При этом часть молоди выпускают в Каспийское море, чтобы помочь восстановлению популяции в дикой природе.

Традиции австралийских аборигенов делать ожерелья из ракушек угрожает нехватка основного сырья. Теперь в стране запустили проект, который задокументирует все техники, пока они не канули в Лету.

Группа иорданских женщин использует листья, которые обычно сжигают после сбора урожая, для создания уникальной бумаги. Из неё потом производят открытки, альбомы и другие товары.

Одна молодая филиппинка, потеряв во время пандемии работу на фабрике, решила, наконец, заняться любимым делом – художественным творчеством. Однако не найдя доступных материалов, открыла для себя новый вид холста – листья деревьев.

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Д.О. Вернер
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Евгений
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Скорее всего это реально механические поверждения.
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Д.О. Вернер.
08.09.20 20:49
Давайте сразу ЦУП создадим!
Комментарий к новости:В Мурманской области создают Центр управления регионом
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