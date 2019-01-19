ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отдыхаем активно – от гор Египта до «силовой йоги»

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова.

Пришло время задуматься о предстоящем отдыхе. Падение курса турецкой лиры сделало Турцию более доступной для иностранных туристов. Ну, а стамбульские гиды привлекают путешественников тематическими экскурсиями. Во время таких туров показывают не самые известные, но очень важные исторические памятники.

Кто-то едет в Египет отдохнуть на морских курортах. Но в последние годы всё популярнее становится активный отдых. Например, одна группа гидов водит путешественников по горным тропам и песчаной долине, показывая красоты египетской природы.

В Боснии исторический центр Сараево украшает старинная часовая башня. Но некоторым туристам кажется, что часы показывают неверное время. Секрет в том, что здесь полночь всегда приходится на момент заката.

Вдали от популярных туристических городов Китая расположился уникальный отель. Американская пара вложила в его создание полмиллиона долларов. Он находится в историческом здании и предлагает роскошное условия проживаания и погружение в историю Китая.

В США некоторые рестораны и отели делают клиентам скидки, вдохновляя их ненадолго забыть о смартфоне. Благодаря этому люди могут спокойно общаться и отдыхать от потока информации.

В Австралии работает необычная библиотека. Вместо книг она выдаёт на прокат инструменты. В ассортименте есть почти всё – от гаечных ключей до газонокосилок.

«Силовая йога» обретает популярность в Лос-Анджелесе. Она предлагает использовать плавные движения индийской системы более активно, чтобы быстрее добиваться желаемого эффекта.

Что вы знаете о дизайне? Абажуры из грибов делает одна бельгийская компания. Производство необычных светильников безотходное, экологичное и не требует больших затрат.

В Берлине небольшая сеть супермаркетов продаёт по сниженной цене просроченные продукты. Этот бизнес помогает спасти товары и приносит неплохую прибыль.

В Камбодже пытаются сохранить традиционный танец в масках лакхон-кхол. В настоящее время во всей стране его исполняют лишь пять танцовщиков. Это мастерство почти полностью исчезло в период жёсткого правления страной режима красных кхмеров.