ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем День автомобилиста на летающих машинах, а с помощью специальной футболки рассматриваем свои внутренние органы

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова. Ежегодно в последнее воскресенье октября в России и ряде других стран отмечается День работников автомобильного транспорта, или День автомобилиста.

Как люди будут передвигаться по городам в будущем? Участники парижского мотор-шоу считают, что на летающих машинах и самоуправляемых автобусах. И произойдёт это раньше, чем многие ожидают. Новые технологии безопасности помогут стареющему населению Японии продолжать водить автомобили. Производители предлагают им «умные педали» и подвижные кресла.

В преддверии Олимпиады-2020 одна японская компания разработала беспилотное такси. Его уже протестировали на улицах столицы страны Восходящего Солнца.

А ещё в Токио туристам предлагают гонки с переодеванием. Необычные экскурсии на картах набирают популярность в Японии.

В начале этой недели во многих странах отмечали Международный день школьных библиотек. Один пожилой индонезиец каждый день привозит в бедные районы Джакарты детские книжки. Вокруг энтузиаста неизменно собираются десятки маленьких читателей.

В зоопарке на окраине Токио на этой неделе состоялись учения. Сотрудники отрабатывали действия на случай, если сбежит крупный хищник. В этот раз главная роль досталась снежному барсу. Ведь 23 октября отмечается Международный день этих красивых больших кошек.

Также на этой неделе отмечали Международный день анимации и Всемирный день аудиовизуального наследия. Исследователи Массачусетского технологического института создали оборудование, которое может «видеть» сквозь стены. Для этого используют сигналы Wi-Fi. Как устроен человек? Новое приложение дополненной реальности позволяет рассмотреть внутренние органы в реальном времени. В этом помогает специальная футболка.

Знаковые достопримечательности Сиднея обрели новые яркие образы в рамках ежегодного фестиваля света. Красочная феерия будет украшать город несколько недель.

Хлеба и зрелищ - в одном из токийских ресторанов обед превращается в театрализованное представление. Посетителей окружают музыка и цифровые изображения цветов, воды и различных живых существ.