ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Отмечаем Всемирный день туалета и создаём свадебное платье из туалетной бумаги

Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». На этой неделе во многих странах отмечали Международный день слепых. Накануне праздника одна канадская компания представила электронные очки, которые помогают незрячим видеть. Они снимают окружающий мир на камеру, а потом адаптируют картинку.

Новое телефонное приложение помогает слепым и людям с ослабленным зрением наслаждаться фильмами в кинотеатрах. Описание того, что происходит на экране, проигрывается в наушники.

А еще на этой неделе отмечали Международный день отказа от курения. Эта вредная привычка обходится мировой экономике в один триллион долларов ежегодно. К 2030 году из-за курения будет умирать восемь миллионов человек в год. Такие данные озвучила ВОЗ и Национальный институт онкологии США.

Вредные привычки сказываются не только на нас, но и на природе. Одна бразильская компания открыла первый в стране завод по переработке сигаретных окурков. Тем самым она хочет уменьшить вред, который они наносят окружающей среде.

Также на этой неделе отметили Международный день студентов. Преподаватели Университета Вермонта помогают студентам вести здоровый образ жизни. Участники программы посещают бесплатные фитнес-тренировки и бесплатно обедают в специальной столовой. Преподаватели отмечают, что у этих студентов повышается успеваемость.

А в Копенгагене студенты получают новые знания с помощью гарнитуры виртуальной реальности. Авторы проекта надеются, что молодое поколение в будущем поможет Дании успешно развивать инновационную технологию.

Молодой аргентинец делает жизнь сотен людей лучше и комфортнее. Он печатает на 3D-принтере протезы и продаёт их по минимальной цене. Благодаря изготовленным протезам многие дети восстановили некоторые функции рук: они могут писать на школьных уроках и играть с друзьями.

А один египетский студент возводит дома и дворцы из игральных карт. Его мечта – создать музей для своих необычных творений.

Самому молодому студенту в мире – 12 лет! Он учится в канадском университете. Индонезийский мальчик выучил разговорный английский, просматривая американские боевики.

Самый смешной и нелепый праздник этой недели - Всемирный день туалета. По случаю праздника благотворительный фонд в Австралии запустил акцию, во время которой активисты призывают граждан поделиться излишними или ненужными туалетными принадлежностями с бездомным.

В общественных туалетах пекинских парков кражу туалетной бумаги пресекают с помощью высоких технологий. Там установили аппараты с функцией распознавания лица.

В Нью-Йорке прошёл 12-й ежегодный конкурс на лучшее свадебное платье из туалетной бумаги. Заявки на участие отправили полторы тысячи мастериц.