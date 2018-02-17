ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пальчики оближешь, или Изыски кулинарии разных стран

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Алина Кузнецова. Сегодня мы поговорим о международной кухне, имея ввиду кулинарные предпочтения народов мира. Например, один уличный ресторан в Бангкоке стал популярным после того, как ему присвоили звезду Мишлен. Традиционные крабовые омлеты и жареная лапша теперь пользуются ещё большим спросом и любителей поесть. Главное - запастись терпением.

А ресторан южноафриканского города Кейптаун попал в список 10-ти лучших в мире. Здесь предлагают экспериментальную и креативную кухню, а также дегустации необычных блюд в волшебном саду.

Всё больше британцев начинают следовать новому тренду. Они сокращают количество потребляемого мяса, но всё же не отказывают себе в возможности есть и его. Называют это явление – флекситарианство.

В Израиле вывели, возможно, самый маленький помидор черри в мире. Размером он с голубику, бывает красного и жёлтого цветов, а на вкус он слаще, чем привычные нам помидоры.

Финские супермаркеты начали продавать хлеб из сверчков. В одной буханке - около 70 насекомых. Хруста на зубах можно не бояться. Сверчков предварительно высушивают и перемалывают в муку.

В Лос-Анджелесе проводят кулинарные экскурсии по местным ресторанам и кафе. Во время такого путешествия можно не только попробовать различные блюда, но и узнать, как их готовят.

В Великобритании создали веб-сайт для тех, кто любит халяльную еду - дозволенную по исламским законам. Теперь можно с лёгкостью найти, например, китайский ресторан, где не готовят блюда из свинины и не предлагают алкоголь.

Производство шоколада помогает венесуэльцам выжить в условиях кризиса. Венесуэла всеми силами пытаются наладить экспорт этого продукта в другие страны, где за продукцию платят намного больше, чем дома.

Датская исследовательница работает над созданием мороженого, которое не будет повышать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого она ищет замену насыщенным жирным кислотам.

Иорданская кондитерская компания решила соединить местные традиции с европейскими. Она выпускает шоколадные трюфели с джамидом - основным ингредиентом многих иорданских блюд.

На одном из мясных рынков Кении уже много лет работает не совсем обычный киоск. В нём продают не говядину и свинину, а джазовую и поп-музыку. И вся она – на виниловых пластинках.