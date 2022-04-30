ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Палочки для еды, которые улучшают вкус пищи, и первый в мире порт для летающих такси и дронов

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

Первый в мире порт для летающих такси и дронов заработал в Англии. Пройдёт несколько лет, прежде чем такие транспортные средства будут введены в эксплуатацию, но создатели порта говорят, что важно иметь инфраструктуру уже сейчас.

В столице Австралии внедряют «умную» систему управления дорожным движением. Она поможет водителям избегать пробок, экономить время и бензин.

В Японии разработали палочки для еды, которые улучшают вкус пищи. Исследователи считают, что они пригодятся тем, кто по состоянию здоровья вынужден есть пресную еду.

После трагической гибели их друга группа австралийцев создала единственную в регионе школу плавания для беженцев и мигрантов. Участников обучают правилам безопасности на воде.

Как пользоваться компьютером людям, страдающим церебральным параличом или заболеваниями двигательных нейронов? Австралийские исследователи нашли выход. Это специальный браслет с датчиками, которые считывают тонкие движения рук и кистей.

Бывший нелегальный дровосек стал защитником леса. Теперь он ходит по тропам национального парка и убирает ловушки для животных и мусор.

В сельском районе Малави построили солнечную мини-электростанцию. Она облегчает быт жителей сразу трёх деревень.

Уникальная высокотехнологичная теплица в центре Лондона вмещает до 450 тысяч растений. Это одно из крупнейших тепличных хозяйств Великобритании. Оно поставляет растения для королевских парков столицы.

Не откладывай на завтра то, что должен сделать сегодня. Таков лозунг одного необычного кафе в Токио. Оно помогает клиентам справляться с прокрастинацией – откладыванием дел на потом.

Тайская певица Милли своим выступлением спровоцировала ажиотажный спрос на клейкий рис с манго в Таиланде. Теперь продажи и без того популярного десерта взлетели в два раза.

Когда-то с каррарским мрамором работали лучшие архитекторы и скульпторы Италии. А теперь из этого ценного камня статуи создаёт робот. Его построили итальянские инженеры.