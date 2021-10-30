ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пандемия не помеха – пятичасовая экскурсия для любителей поспать и Олимпиада среди усачей и бородачей

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Марина Шумилова.

Вдоволь поспать в автобусе предлагают гонконгцам, которые страдают бессонницей или не успевают отдохнуть, а потом клюют носом в общественном транспорте. Экскурсия длится пять часов.

Летающее такси «Volocopter» теперь показали и в Италии. Дрон выставлен в аэропорту Фьюмичино в пригороде Рима. Там в ближайшие несколько лет хотят запустить службу аэротакси.

Англичанин построил самую большую в Великобритании модель железной дороги. Так он воссоздал свои детские воспоминания и одновременно безболезненно пережил долгий локдаун.

Эквилибрист из Берлинского цирка выступит со своим фирменным трюком в 50 городах мира. Так он хочет побить мировой рекорд. Первыми увидели маленькое цирковое шоу лондонцы.

В Гамбии представители народности мандинка проводят традиционный обряд посвящения мальчиков. Он называется канкуранг. Этот ритуал внесён в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Наросты на деревьях получают вторую жизнь. Мастер из Новгородской области превращает их в чаши, вазы и предметы домашнего интерьера.

Четыре захоронения времён культуры уари обнаружили в Перу. Это первые могилы, принадлежащие этой цивилизации, найденные в регионе Ламбаеке.

Первую в истории марку стандартного типа под названием «Чёрный пенни» продадут на аукционе. Как ожидается, цена превысит восемь миллионов долларов.

77 индийских художников расписали картинами полы в одном из зданий Раджкота. Этот творческий процесс посвящён приближающемуся празднику Дивали.

В немецкой Баварии прошла так называемая Олимпиада среди усачей и бородачей. На ней представили волосы на лице самых разных форм и размеров.

В Париже впервые с начала пандемии проходит «Салон шоколада». По традиции, в нём участвуют не только кондитеры, но и дизайнеры. Они представили платья из шоколада.