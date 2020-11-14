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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.11.20 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Период пандемии – время новых увлечений, изобретений и творчества

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В  студии Дмитрий  Ероха.

Литовское правительство поощряет людей обменивать автомобили, загрязняющие атмосферу, на велосипеды и электросамокаты. Участникам программы выплачивают до 1000 евро на покупку экологичного транспорта.

Настоящее чудо сотворил бразильский изобретатель для знаменитого пианиста. Музыкант уже четверть века не мог играть на фортепьяно из-за болезней и травм. Теперь же он снова вернулся к любимой профессии благодаря бионическим перчаткам.

В индийском штате Одиша стараются сделать карантинные меры менее унылыми. Мастерицы расписывают маски для лица в стиле традиционной живописи паттачитра.

Египетский коллекционер за полвека собрал более ста ретроавтомобилей. Самому старому 120 лет, а на некоторых ездили известные личности.

Школа в австралийской Тасмании использует животных на ферме, чтобы рассказывать школьникам о продовольствии, науке и экономике. Уроки по сельскому хозяйству также помогают детям приобрести важный жизненный опыт.

Австралийская процветающая промышленность производства миндаля уже давно пыталась решить проблему, созданную своим же успехом. Ей не хватало пчёл для опыления. Однако теперь в стране появилась первая ферма с самоопыляющимися деревьями.

Сыр из овечьего молока – один из главных продуктов закарпатской кухни. Но сегодня он находится под угрозой исчезновения. Ведь желающих стать пастухами становится всё меньше, поэтому с каждым годом объёмы производства брынзы тоже сокращаются.

В Великобритании открылся первый в стране веганский «колбасный» магазин. Изделия похожи на обычные колбасы, котлеты и ветчину, но мяса в них нет ни грамма.

Бывший малазийский пилот, который потерял работу из-за пандемии коронавируса, открыл в Куала-Лумпуре уличное кафе. Продавая покупателям лапшу и супы, он одет в униформу пилота.

Финская авиакомпания «Finnair» придумала оригинальный способ сохранить свой кейтеринговый отдел, который до пандемии готовил по 12 тысяч порций блюд в день. Теперь перевозчик продаёт свою еду бизнес-класса в супермаркете.

В Австралии появляется всё больше гигантских муралов на больших объектах. Их авторы показывают сцены из жизни местных жителей. Недавно на одном из зернохранилищ нарисовали так называемого предсказателя воды.

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Евгений_М
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