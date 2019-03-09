ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пёстрый мир, или Выставки и праздники разных стран

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Щетинникова. В сегодняшнем выпуске вы познакомитесь с самыми необычными и интересными выставками со всего мира.

Экспозицию в Берлине, например, посвятили искусству двух знаменитых итальянских художников эпохи Возрождения – Андреа Мантенья и Джованни Беллини. Эти мастера писали в разных стилях, но, тем не менее, долгие годы вдохновляли друг друга.

Тем временем в Москве открылась выставка «Аристократический портрет». В экспозиции полотна из старинных дворянских усадеб, разграбленных и разрушенных в ходе революции 1917 года.

Каким был древний Крым, чем занимались народы, которые заселяли полуостров, и какое культурное наследие оставили после себя? Об этом рассказывает выставка, открывшаяся в Киеве.

Иракский коллекционер большую часть жизни собирал старинное оружие и другие артефакты. На это он 50 лет тратил всю свою зарплату. Теперь в его коллекции 1500 ценных предметов старины.

В Мексике вновь обследовали пещеру, которая находится рядом с археологическим комплексом. Учёные нашли сотни древних артефактов, принадлежавших индейцам майя.

В каждой стране есть свои уникальные традиции и необычные праздники. Например, в одном итальянском городе разгорелась «Битва апельсинами». Метать друг в друга цитрусовые вышли тысячи человек.

В Саудовской Аравии прошёл второй фестиваль арабских лошадей. На нём выступили 400 грациозных животных.

В Бразилии проходит знаменитый карнавал. Самые известные школы самбы устраивают красочные шествия. Про собак тоже не забыли. Для них провели отдельное мероприятие.

Дождливая зима пошла на пользу калифорнийскому маку. Он буйно зацвёл на склонах гор рядом с озером Элсинор в Калифорнии. Десятки автомобилистов останавливаются, чтобы полюбоваться золотисто-оранжевым цветочным ковром.

А вот в американском городе Норт-Вудсток зима ещё не отступает. Сотни посетителей приходят погулять среди диковинных гигантских замков изо льда и прокатиться на ледяных горках.