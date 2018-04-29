ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Письма и артефакты из давно ушедшего времени удивляют нас

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ. В студии Юлия Копанева. В Иерусалиме впервые публике представили древний еврейский манускрипт. Его нашли 70 лет назад в Иудейской пустыне, и теперь он входит в коллекцию под названием свитки Мёртвого моря.

Тем временем в «Почтовом музее Лондона» впервые представили потерянные письма, времён Второй мировой войны. Эти послания нашли на затонувшем в Атлантике британском судне, которое потопила немецкая подлодка.

Самое старое в мире послание из бутылки выставили в Музее Западной Австралии. Его случайно нашла на пляже местная жительница. Бутылку с запиской выбросили за борт 132 года назад.

«Повелитель небес» - так называется выставка динозавров, которая открылась в Германии. А на ней представили скелет дракулы. Но это не вампир, а летающий ящер, который обитал на территории Румынии.

Перуанские археологи обнаружили человеческие останки, которым 1300 лет. Теперь они надеются узнать больше о том, как жили представители лимской культуры.

Израильские археологи нашли древнюю мозаику римского периода. Она была выложена во втором или третьем веках нашей эры.

В древнеегипетском саркофаге, который попал в руки австралийских учёных больше 150 лет назад, неожиданно обнаружили останки мумии. Они в очень плохом состоянии. Но исследователей это наоборот обрадовало…

Британские учёные обнаружили татуировки на коже двух египетских мумий - мужчины и женщины. Эти рисунки на телах людей одни из древнейших в мире, поскольку были сделаны более 5000 лет назад.

Музыковеды открыли ранее неизвестное произведение итальянского композитора Джованни Баттисты Перголези. Это «Месса ре мажор». Она была написана 300 лет назад, и только теперь её начали исполнять в концертных залах.

ДНК из скелета «чеддарского человека» показало, что самый древний британец был темнокожим и с голубыми глазами. Его обнаружили в 1903 году. Останкам почти 10 тысяч лет.

Пожилой индиец с десяти лет собирал антиквариат. Теперь его маленькая комната похожа на музей. В его коллекции находятся и полевой телефон времён Первой мировой войны, и старинный швейцарский секундомер, и многое другое.

Одна семейная пара из Токио так полюбила винтажные вещи 20-х годов прошлого столетия, что теперь супруги используют только их. И даже холодильник у них работает без электричества.

Стиральные машины, ботинки-луноходы и соковыжималки, напоминающие инопланетных существ. В Милане открылась выставка дизайнерских вещей из 50-х годов прошлого столетия.