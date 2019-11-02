ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пластику - бой, улицы городов - людям

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Елена Голямина. Сегодня мы поговорим о том, как в мир противостоит загрязнению природы и о перспективах возрождения экологии.

В Индии компания из Нидерландов решила помочь с очисткой океана от старых рыболовных сетей. Она собирает их и превращает в сырьё. А из него делают много полезной продукции, например, доски для сёрфинга.

Один из заводов по переработке пластика в Кении работает на треть своих возможностей. Парадокс в том, что он не может собрать достаточно сырья в то время, как страна буквально завалена мусором.

Необычным способом пытаются решить проблему загрязнения пластиковыми отходами на Филиппинах. В одной из деревень заработала программа, в рамках которой можно сдать мусор и получить за него рис.

Энергия солнца помогает индийским фермерам бороться с вредителями без пестицидов. Они устанавливают на полях приборы-ловушки, которые работают от солнечных батарей.

Угандиец придумал, как стебельками обычной осоки заменить пластиковые трубочки. Небольшому предприятию пока всего год, но многие уже одобрили это новаторство.

Исследование американских учёных показало, что в Северной Америке исчезло около трёх миллиардов птиц. Это означает, что США и Канада потеряли около трети популяции птиц менее чем за 50 лет. Причинами называют потерю мест обитания и загрязнение природы.

Акции по временному закрытию улиц городов для автомобилей становятся в мире всё популярнее. А в колумбийской столице Богота подобная акция – еженедельное мероприятие.

Отели в Калифорнии пытаются найти пути к тому, чтобы стать более экологичными. Так, они сокращают объёмы пластиковых отходов и следят за тем, сколько жители потребляют электричества.

Школьный туалет часто считается показателем того, как в учебном заведении относятся к детям. В Австралии сотни школ решили сделать свои туалеты лучшими в мире.

Один из австралийских детских садов отказался от всех пластиковых игрушек. Вместо этого дети играют в местном лесу. В стране растёт популярность воспитания среди природы.