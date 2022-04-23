ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Плотник из Ирака увлёкся резьбой по камню и удивительная история об игре в гольф

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

В Кении отходы жизнедеятельности человека превратили в успешный топливный бизнес. Компания перерабатывает сырьё и производит брикеты, которые можно использовать как альтернативу традиционному углю.

Другой кенийский бизнесмен разработал специальную формулу органического удобрения. Он добавляет в него всего лишь один новый ингредиент. Эффективность уже подтвердили и фермеры, и почвоведы.

Учебный лагерь по агроэкологии обучает западноафриканских фермеров устойчивому сельскому хозяйству с небольшим вкраплением физических упражнений. Так надеются справиться с продовольственным кризисом в регионе.

В австралийском городе Перт работают швейные мастерские, где обучают беженок. При этом там шьют изделия из старой одежды.

Один житель Ирака всю жизнь проработал плотником, но вдруг увлёкся резьбой по камню. Его скульптуры выставляют на местных выставках, но мастер хочет добиться международного признания.

Албанец уже почти 60 лет ездит на знаменитом грузовике ГАЗ-51, построенном в Нижнем Новгороде. Все эти годы сам обслуживает машину, благодаря чему она до сих пор на ходу.

В Великобритании реставрируют 14 истребителей «Спит файр». В годы Второй мировой войны они помогли победить противника. Теперь их стараются сохранить для истории.

Палестинцы в Секторе Газа получили возможность восстановить нормальную жизнь благодаря «умным» протезам. Проект, который финансировал Катар, предоставляет бесплатно современные миоэлектрические конечности.

История об удивительном достижении одной семьи. Дед, отец и внук попали в одну и ту же лунку для гольфа с одного удара, что случается чрезвычайно редко. И как оказалось, сделали это одной и той же клюшкой.

Боксёрские перчатки Мухаммеда Али и автомобиль Шумахера. В Катаре открылся музей, в котором можно проследить историю развития спорта: от древних колесниц до Формулы-1.

На востоке Ганы проходит фестиваль парапланеризма. На него съехались тысячи туристов из разных стран.