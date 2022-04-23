ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Плотник из Ирака увлёкся резьбой по камню и удивительная история об игре в гольфЧто делают Дарвин и Кассиопея в «Экотехнопарке» Мурманской области?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.22 13:35

ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Плотник из Ирака увлёкся резьбой по камню и удивительная история об игре в гольф

Всем привет! Вы смотрите программу «Хорошие новости» на телеканале «Арктик-ТВ». В студии – Дмитрий Ероха.

В Кении отходы жизнедеятельности человека превратили в успешный топливный бизнес. Компания перерабатывает сырьё и производит брикеты, которые можно использовать как альтернативу традиционному углю.

Другой кенийский бизнесмен разработал специальную формулу органического удобрения. Он добавляет в него всего лишь один новый ингредиент. Эффективность уже подтвердили и фермеры, и почвоведы.

Учебный лагерь по агроэкологии обучает западноафриканских фермеров устойчивому сельскому хозяйству с небольшим вкраплением физических упражнений. Так надеются справиться с продовольственным кризисом в регионе.

В австралийском городе Перт работают швейные мастерские, где обучают беженок. При этом там шьют изделия из старой одежды.

Один житель Ирака всю жизнь проработал плотником, но вдруг увлёкся резьбой по камню. Его скульптуры выставляют на местных выставках, но мастер хочет добиться международного признания.

Албанец уже почти 60 лет ездит на знаменитом грузовике ГАЗ-51, построенном в Нижнем Новгороде. Все эти годы сам обслуживает машину, благодаря чему она до сих пор на ходу.

В Великобритании реставрируют 14 истребителей «Спит файр». В годы Второй мировой войны они помогли победить противника. Теперь их стараются сохранить для истории.

Палестинцы в Секторе Газа получили возможность восстановить нормальную жизнь благодаря «умным» протезам. Проект, который финансировал Катар, предоставляет бесплатно современные миоэлектрические конечности.

История об удивительном достижении одной семьи. Дед, отец и внук попали в одну и ту же лунку для гольфа с одного удара, что случается чрезвычайно редко. И как оказалось, сделали это одной и той же клюшкой.

Боксёрские перчатки Мухаммеда Али и автомобиль Шумахера. В Катаре открылся музей, в котором можно проследить историю развития спорта: от древних колесниц до Формулы-1.

На востоке Ганы проходит фестиваль парапланеризма. На него съехались тысячи туристов из разных стран.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда и молодые специалисты – как изменилась ситуация с начала года, где искать работу, сколько платят начинающим сотрудникам - обзор сферы по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИМурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
22.04.22 14:27
"В дальнейшем контейнеры будут отправлены на переработку на ФГУП «ПО «Маяк»..." так и хочется увидеть продолжение этой фразы: " ... после складирования и формирования состава по ЖД дороге с 35 завода
Комментарий к новости:Судно-контейнеровоз «Россита» ФГУП «Атомфлот» обеспечило доставку отработавшего ядерного топлива из губы Андреева
Александр
14.04.22 10:47
А при чем тут оплата в судостроении? Речь идет о должности капитана, а не специалиста в судостроении.
Комментарий к новости:На якорную баржу в Мурманске ищут капитана на зарплату от 370000 рублей
Матвей
12.04.22 18:20
В Мончегорске есть стела - на фото памятник горнякам! На ней и установить памятную табличку. А городить ещё один огород совершенно не к чему! А тут и преемственность поколений прослеживаться будет.
Комментарий к новости:В городе трудовой доблести Мончегорске будет установлена стела
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире21:30«Балерина». Художественный фильм (16+)23:15Мурманская областная Дума: Депутатские будни (6+)23:30«Год на орбите». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Почём пасхальный кулич на Севере? Знает Мурманскстат-PRO Валюту (16+)Курс доллара просел на 1,49 рубля, евро теряет почти 1,2 рубля-PRO Энергетику (18+)Объекты энергосистемы Кольско-Карельского транзита перевели на дистанционное управление-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23-25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить соцподдержку по оплате коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Выгодно ли брать отпуск на майские праздники мурманчанам и жителям области?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика